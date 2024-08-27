【財經新聞】灣區7月住宅銷售量比去年同期上升19%（視頻）

August 27, 2024 新聞, 財經新聞, 熱點關注

【KTSF 周正鈞報導】

房貸利率目前維持在約6.5%，房屋庫存仍然偏低，價格持續上漲，但灣區7月住宅銷售量相比去年同期仍上升了19%。

灣區報章The Mercury News引用加州房地產經紀人協會最近發布的數據顯示，今年夏季的市場活動有所增加，7月份的銷售量，比去年同期上升了19.2%。

估計原因是買家對利率的看法有所改變，儘管現在的利率與去年夏天相同，但目前的利率走勢不是上升而是下行，去年6.5%的利率，可能令買家感到恐懼，不過在過去幾個月，利率徘徊在7%左右的情況下，6.5%反而讓買家鬆了一口氣，買賣雙方都從觀望中走出來。

灣區的幾個縣的銷售量大幅上升，東灣Alameda縣的銷售量增加了24.9%，南灣Santa Clara縣上升了30.5%，而舊金山（三藩市）增多了34.8%。

在房屋庫存依然偏低，加上需求旺盛之下，樓價仍在上漲，灣區九縣的房屋中位數價格，在過去一年上升了3.6%，從126萬元升到130萬元。

Alameda縣的中位數價格達到128萬，Contra Costa縣為91萬6500元，San Mateo縣為210萬，Santa Clara縣則達到188萬，舊金山的增幅最大，升了近10%到160萬。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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