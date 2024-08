【財經新聞】灣區7月住宅銷售量比去年同期上升19%（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

房貸利率目前維持在約6.5%,房屋庫存仍然偏低,價格持續上漲,但灣區7月住宅銷售量相比去年同期仍上升了19%。

灣區報章The Mercury News引用加州房地產經紀人協會最近發布的數據顯示,今年夏季的市場活動有所增加,7月份的銷售量,比去年同期上升了19.2%。

估計原因是買家對利率的看法有所改變,儘管現在的利率與去年夏天相同,但目前的利率走勢不是上升而是下行,去年6.5%的利率,可能令買家感到恐懼,不過在過去幾個月,利率徘徊在7%左右的情況下,6.5%反而讓買家鬆了一口氣,買賣雙方都從觀望中走出來。

灣區的幾個縣的銷售量大幅上升,東灣Alameda縣的銷售量增加了24.9%,南灣Santa Clara縣上升了30.5%,而舊金山(三藩市)增多了34.8%。

在房屋庫存依然偏低,加上需求旺盛之下,樓價仍在上漲,灣區九縣的房屋中位數價格,在過去一年上升了3.6%,從126萬元升到130萬元。

Alameda縣的中位數價格達到128萬,Contra Costa縣為91萬6500元,San Mateo縣為210萬,Santa Clara縣則達到188萬,舊金山的增幅最大,升了近10%到160萬。

