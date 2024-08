【灣區新聞】舊金山馬丁路德金中學開設西岸第一間免費雜貨店（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

舊金山(三藩市)聯合校區所屬的馬丁路德金中學,週一在校內開設美國西岸第一間免費的雜貨店,目的就是要加強學校、社區與家長之間的聯繫,提高學生家長對社區的歸屬感。

位於舊金山的馬丁路德金中學裡面,這間免費雜貨店週一開幕,是公私營機構花了大概一年半時間共同籌辦的結果,參與的機構單位,除了有舊金山聯合校區之外,還包括網購龍頭Amazon、女青年會YMCA、處理剩餘食物的Goodr公司等。

週一出席剪彩儀式的舊金山聯合校區總監Matt Wayne表示,他們的目的就是要幫助學生在整體方面成長,以確保他們可以專注學習,所以照顧學生的糧食需要,和身心健康很重要,以便令他們對社區有歸屬感。

Wayne說:「我們的目標是令你們可以畢業、應付上大學和就業、學習、閱讀和學習數學,但我們也知道,要幫助學生成功,必須確保他們可以專注學習,因此不論解決糧食短缺,和支援精神健康,這學校,我們都聯手行動在這學校創造歸屬感。」

在馬丁路德金中學裡面的這間免費雜貨店提供的貨品各式各樣都有,包括新鮮蔬果、家庭用品和其他雜貨等,學生和家長都可以享用。

