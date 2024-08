【美國大選】9月總統政見辯論會米高峰應否開著成爭論焦點

【KTSF 張麗月報導】

在9月舉行的 總統政見辯論會中,米高峰是否開著,成為特朗普與賀錦麗的爭論焦點。

最新消息指,兩星期後由ABC新聞主辦的總統辯論會又有爭議,雙方週一公開討論,當總統候選人在辯論發言期間,是否應該開著米高峰的問題。

賀錦麗陣營希望米高峰在整個辯論中開著,但特朗普陣營就希望,當未輪到候選人講話時,米高峰應該關閉,正如好像上次總統拜登與特朗普辯論時一樣。

但特朗普被記者問到這問題時,就表示他是「無所謂」,上次與拜登的辯論也運作良好,他又反指賀錦麗其實是不想辯論。

特朗普週一前往阿靈頓國家公墓,紀念三年前美國從阿富汗撤軍時在喀布爾機場外圍炸彈襲擊中死亡的13名美軍士兵。

他指賀錦麗和總統拜登週一並沒有現身悼念陣亡的戰士,他也指責拜登政府的阿富汗撤軍行動。

特朗普說:「他們在阿富汗所幹的,是美國歷史上最尷尬的,沒有一個將領因為表現差而被撤職。」

對此,賀錦麗和總統拜登發表聲明悼念,並且形容在阿富汗陣亡的13名美軍是愛國者。

此外,賀錦麗也強調,拜登總統作出正確的決定去結束美國最長的一場戰爭,她說,雖然撤軍過程出現混亂,並有美軍傷亡,但撤軍行動值得支持,而過去三年來,拜登政府繼續證明,美國仍然能消滅恐怖分子。

雖然特朗普在任時同泰利班達成協議,結束美軍在阿富汗的反恐戰爭,但撤軍則是拜登上任後執行,當中出現巨大的混亂,令拜登的聲望以至美國的信譽受到打擊。

