【全國新聞】西雅圖Tacoma國際機場週末懷疑遭黑客攻擊（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

位於美國西北的西雅圖Tacoma國際機場,在週末懷疑受到黑客攻擊,機場的營運受到干擾,對旅客造成不便,以及飛機班次混亂,有關方面正努力將所有電腦系統在週一恢復運作,但網路安全專家警告說,下星期一就是勞工節假期,在勞工節長週末假期臨近之際,這些網路攻擊有可能是大件事即將發生的一種測試。

華盛頓州西雅圖港口的電腦系統星期六受到干擾,這個港口也負責西雅圖Tacoma國際機場的營運,因此這個機場的電腦也受到影響,令到乘客鼓譟、行李積壓。

西雅圖Tacoma國際機場營運總監Lance Lyttle說:「這已影響部份機場系統的網路連線,包括發送和接收數據包括電郵。」

許多乘客試圖在機場的網站尋找航班資訊時都不得要領,網頁彈出「錯誤訊息」的字句。

當局向旅客保證,主要安全措施好像機場安全系統,和所有檢查措施的資訊都會恢復運作。

不過許多航空旅客仍然記得,上個月網路安全公司CrowdStrike更新軟件時發生故障,所引起的國際航班大混亂。

對於今次西雅圖機場週末發生的故障,網路安全專家警告說,機場是黑客攻擊的一大目標之一,因為許多人將會受到影響,而黑客發動的攻擊越來越多,有可能是測試日後對關鍵基建設施的攻擊。

科技公司行政總裁及網路安全專家Emil Sayegh說:「這可能由一些設法了解究竟他們,是否可以攻擊我們的關鍵基建設施的人策動。」

聯邦運輸當局預期,今個勞工節長週末假期航空搭客人數,可能比去年增加超過8%。

