【KTSF】

大家渡過一個清涼並有微雨的週末後,天氣回暖,未來兩天,東灣部分地區氣溫更會升至接近三位數。

國家氣象局表示,受到在西面形成的高氣壓影響,這幾日的日間氣溫會上升,東灣和南灣會較熱,尤其是東灣Concord和Livermore,週二氣溫將分別高達華氏98和97度。

南灣聖荷西的最高氣溫約91度,東灣奧克蘭(屋崙)約81度,舊金山(三藩市)約為74度,預測星期四的氣溫將稍為回落。

