【加州新聞】調查指加州大多數菁英大學學費和生活費顯著上漲（視頻）

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隨著物價不斷上漲，大學生的開銷也水漲船高，舊金山紀事報的調查發現，在過去五年期間，大多數菁英大學的學費和生活費都有所增加，2019年至2024年，平均開銷漲幅為兩成，知名私立大學更為明顯。

知名私立大學南加大（USC）這個秋季入學的學生會發現，一些人的花費可能會超過95,000元，這是2024-25學年的全額費用，比起五年前增加了17,000元，很快會突破到六位數。

舊金山紀事報分析了聯邦教育部，以及大學網站的數據，發現就讀加州菁英私立大學的費用，不計算經濟援助的話，從2019年以來平均上漲了20%。

舊金山紀事報根據美國新聞和世界報導的排名，檢閱了名列前茅的加州私立大學費用，顯示多數菁英大學的學費和生活費，過去五年雙雙上漲，2019年到2024年，學費平均上漲20%，而住房和餐飲的漲幅則為27%，至於這段期間美國的通貨膨脹率則為23%。

南加大（USC）是加州最昂貴的大學，今年的學雜費接近72,000元，比起2019年上漲了25%。

位於灣區的史丹福大學，在過去兩年學費和食宿費的年度增幅，則是近年來史上最高，過去漲幅通常都在3%到4%之間，但2023和2024年，增幅急遽升為7%和8%。

舊金山紀事報用圖表比較了2024-25學年，公立的柏克萊加大，和私立的史丹福大學開銷比較，不計算助學金的前提下，學費、雜費、食宿費加上個人開銷等，念柏克萊加大一年的費用為41,832元，念史丹福大學則要花費92,892元。

至於加州居民念加大（UC）和加州州立大學（CSU）的話，儘管學費遠比私立大學低，但過去兩年的花費也同樣變得更貴。

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