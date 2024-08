【加州新聞】調查指加州大多數菁英大學學費和生活費顯著上漲（視頻）

【KTSF】

隨著物價不斷上漲,大學生的開銷也水漲船高,舊金山紀事報的調查發現,在過去五年期間,大多數菁英大學的學費和生活費都有所增加,2019年至2024年,平均開銷漲幅為兩成,知名私立大學更為明顯。

知名私立大學南加大(USC)這個秋季入學的學生會發現,一些人的花費可能會超過95,000元,這是2024-25學年的全額費用,比起五年前增加了17,000元,很快會突破到六位數。

舊金山紀事報分析了聯邦教育部,以及大學網站的數據,發現就讀加州菁英私立大學的費用,不計算經濟援助的話,從2019年以來平均上漲了20%。

舊金山紀事報根據美國新聞和世界報導的排名,檢閱了名列前茅的加州私立大學費用,顯示多數菁英大學的學費和生活費,過去五年雙雙上漲,2019年到2024年,學費平均上漲20%,而住房和餐飲的漲幅則為27%,至於這段期間美國的通貨膨脹率則為23%。

南加大(USC)是加州最昂貴的大學,今年的學雜費接近72,000元,比起2019年上漲了25%。

位於灣區的史丹福大學,在過去兩年學費和食宿費的年度增幅,則是近年來史上最高,過去漲幅通常都在3%到4%之間,但2023和2024年,增幅急遽升為7%和8%。

舊金山紀事報用圖表比較了2024-25學年,公立的柏克萊加大,和私立的史丹福大學開銷比較,不計算助學金的前提下,學費、雜費、食宿費加上個人開銷等,念柏克萊加大一年的費用為41,832元,念史丹福大學則要花費92,892元。

至於加州居民念加大(UC)和加州州立大學(CSU)的話,儘管學費遠比私立大學低,但過去兩年的花費也同樣變得更貴。

