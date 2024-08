【加州新聞】報告指加州花40億給沒有在學區就讀的幽靈學生（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

根據一項調查報告,加州花了40億美元在沒有在學區就讀的幽靈學生。

在加州大部分學區的資金,是根據學生每日出席率,而不是該學區註冊的學生人數,非牟利政策研究組織Reason Foundation發現,在2022-23學年,加州931個學區中,近85%的學區在入學登記率下降之下,仍獲得hold harmless保護低入學政策的撥款,約40.6 億美元,涵蓋的學生人數,比實際在學區内上課出席人數多了40萬人,超過三分之一是過渡性幼兒園到三年級的學生。

所謂Hold Harmless政策,旨在保護學區預算,免受預料不到的入學登記率下降的影響,這種情況在疫情期間尤其嚴重,政策保證學區的資助不會低於2012-13年的水平。

2022-23學年,West Contra Costa聯合學區有3,700多名學生,實際上不在該學區學校就讀,但獲得4千萬元經費,舊金山聯合學區4,000名學生不在學區上課,但也獲得4,200萬元。

這兩個學區是加州前十名幽靈學生的最大受益者。

其他灣區學區,聖荷西的Alum Rock Union小學區,約1,500名幽靈學生,獲得了超過1,500萬元的資助,Cupertino聯合學區2,400多名幽靈學生,獲得2,400萬元的資金。

Reason Foundation認為,加州教育經費已經短缺,立法人員可能並不真正知道Hold Harmless政策花費的成本有多高,也不知道資金最終如何分配給學區。

加州公共政策研究所針對這項研究表示,Hold Harmless政策旨在暫時穩定預算,並為學校和學區提供一些額外的時間,來適應出席率或資助公式的重大變化,這些政策不會永久資助學校。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。