【灣區新聞】舊金山日落區Taraval街老牌五金店發生一級火警（視頻）

舊金山(三藩市)日落區Taraval街一家老牌五金店,週日清晨​發生了一級火警。

位於舊金山Taraval 1821號,有41年歷史的Greatwall Hardware五金舖,星期日清晨發生一級火警,店面及建築物外牆有被火燒過的痕跡。

店東Albert Chow指,暫時無法估算這次火災總共損失多少,但單計庫存貨品,就至少損失約25萬元。

Albert說:「我認為這批庫存,大概值25萬元左右,不過我不確定火災造成的損失,因為這種損失很難量化,而我也沒有足夠的經驗來進行估算。」

他又估計至少要一至兩年才能恢復正常營業。

Albert說:「所以我在想,可能需要一年半到兩年,或者一年,這應該是一個合理的時間,我見過其他商店發生火災,也有一些朋友經歷過類似的情況。」

而這次火災也影響同楝建築樓上兩個單位的住客,Albert透露,中層住客已經撤離,Albert他也接走住頂層的媽媽到他的家居住。

舊金山消防表示,在星期日凌晨3點48分接報有火災,當時店內無人在工作,救火過程中沒有消防員受傷,火災原因仍在調查中。

而據Greatwall Hardware店員指,已經有市民為店舖在GoFundMe網站籌款,而Albert指期待繼續服務社區。

Albert說:「我們在這裡已經41年了,我覺得我們已經成為這個社區不可或缺的一部分,這個社區對我們來說就像家人一樣,我們一直希望能夠照顧好我們的鄰里,所以我們希望能夠重回這裡,繼續為我們的社區服務,因為這是一個互惠互利的關係,我們非常熱愛這樣的關係。」

