【灣區新聞】舊金山日落區Taraval街老牌五金店發生一級火警（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山（三藩市）日落區Taraval街一家老牌五金店，週日清晨​發生了一級火警。

位於舊金山Taraval 1821號，有41年歷史的Greatwall Hardware五金舖，星期日清晨發生一級火警，店面及建築物外牆有被火燒過的痕跡。

店東Albert Chow指，暫時無法估算這次火災總共損失多少，但單計庫存貨品，就至少損失約25萬元。

Albert說：「我認為這批庫存，大概值25萬元左右，不過我不確定火災造成的損失，因為這種損失很難量化，而我也沒有足夠的經驗來進行估算。」

他又估計至少要一至兩年才能恢復正常營業。

Albert說：「所以我在想，可能需要一年半到兩年，或者一年，這應該是一個合理的時間，我見過其他商店發生火災，也有一些朋友經歷過類似的情況。」

而這次火災也影響同楝建築樓上兩個單位的住客，Albert透露，中層住客已經撤離，Albert他也接走住頂層的媽媽到他的家居住。

舊金山消防表示，在星期日凌晨3點48分接報有火災，當時店內無人在工作，救火過程中沒有消防員受傷，火災原因仍在調查中。

而據Greatwall Hardware店員指，已經有市民為店舖在GoFundMe網站籌款，而Albert指期待繼續服務社區。

Albert說：「我們在這裡已經41年了，我覺得我們已經成為這個社區不可或缺的一部分，這個社區對我們來說就像家人一樣，我們一直希望能夠照顧好我們的鄰里，所以我們希望能夠重回這裡，繼續為我們的社區服務，因為這是一個互惠互利的關係，我們非常熱愛這樣的關係。」

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