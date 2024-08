【加州新聞】加州公路巡警搗破兩個零售盜竊集團 檢獲約85萬元賊贓

【KTSF】

加州公路巡警零售盜竊專責小組,近期搗破兩個有組織零售盜竊集團,其中一個在東灣奧克蘭,共檢獲約值85萬元賊贓,拘捕多人。

加州公路巡警零售盜竊專責小組,針對一個涉及灣區一連串的零售盜竊的犯罪集團,經過一個月的調查,探員鎖定相關售賣賊贓的疑犯身份,並於8月中搜查奧克蘭一間住宅、兩部車輛,以及一個儲存庫,檢獲大量主要從灣區各地多間藥房偷竊的商品,價值超過45萬元,一名35歲的奧克蘭女子涉嫌變賣賊贓被捕。

專責小組也搗破另一個在南加州橙縣的零售盜竊犯罪集團,拘捕一對涉及多宗零售盜竊的父女,爸爸46歲,女兒28歲。

警方指,這對父女曾在南加州多處犯案,當局亦拘捕一名接贓之後在Torrance一個市集售賣,懷疑是集團頭目的41歲男子,警方共檢獲價值近40萬元的賊贓。

今年以來,專責小組已拘捕884人,並檢獲近25萬件失竊商品,價值超過720萬元。

