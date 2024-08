【灣區新聞】矽谷一學區開支令人震驚 家長和老師憤怒不已（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

山景城Whisman學區被家長懷疑將龐大的預算,用在多個與教學無關的課程上,包括花了30多萬,讓學區領導層進行「冥想治療」,而真正需要資助的教師則缺乏資源。

根據舊金山紀事報的報導,該學區的一群家長表示,多年來他們一直相信,學校董事會和學監能夠為這個擁有4500名學生的學區製定合理的預算。

但是在一些中學選修課似乎需要削減後,家長們開始檢查學區的支出問題,並發現學校董事會批准了一份價值189,000元的合約,讓學區的領導團隊接受「能量治療師」,160次冥想治療,每次治療收費近1200元。

學區官員表示,這筆支出對於員工的健康和保留是必要的。

合約上稱,冥想可以提高專注力、參與度、產力和效率、使領導團隊更具創造性、更有效地解決問題,有助成為更好的領導。

今年是學區與“能量治療師”簽約的第三年,合約總值超過31.5萬元。

有學生家長表示氣憤,他對這筆支出非常不理解,因為這個「能量治療」,與教師和學生完全沒有關係。

一名已離職的教師表示,學區的這些福利從未流入課堂,學區沒有錢來提高代課老師的薪資,迫使其他老師們在準備考試期間需要填補職位空缺,這讓他們感到非常疲憊。

另外,整整一年,她的學校都沒有管理員,所以她必須打掃自己的教室,並處理蟑螂氾濫的問題,這些問題導致學區的教師流失率非常高。

但學區校監Ayindé Rudolph為學區的支出進行了辯護,他解釋,這是認真對待員工的壓力,學區周圍的科技業都這樣做,而且雖然合約規定冥想治療,只提供給領導團隊使用,但其實可包括教師,不過他也承認,大多數參與者都是學區領導。

家長們在對學區支出進行審查的過程中,找到了來自全國各地的承包商多份總價值數百萬美元的合約,這些費用包括來自不同公司,每年超過60萬元的領導力培訓費用,以及華盛頓公關公司Woodberry Associates每年18萬元的費用。

但是該學區其實還有一名內部公共資訊官員,根據州數據提供的最新信息,其2022年年薪超過264,000元。

學區董事會主席Devon Conley表示,與Woodberry公關公司的合約,未來會帶來指數級的回報。

學生家長擔心自己所發現的問題只是冰山一角,希望能夠對學區的開支進行徹底地審查。

