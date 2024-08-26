【灣區新聞】奧克蘭華埠公寓大火華裔災民仍面臨困境 望善心人伸援手（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

本台日前報導過，奧克蘭華埠一棟公寓上週三發生大火，造成31戶家庭無家可歸，當中絕大多數都是華裔居民，有華裔住戶週五接受本台專訪，談到當前面臨的困境，社區關注人士就呼籲善心人士伸出援手。

奧克蘭華埠九街夾Madison街的這棟多單元公寓大樓的大火，讓一百多個租客至今仍無家可歸，伍少斌和太太住在這裡16年了，不只租屋受影響，車子也因為大火被燒毀，一家五口住、行都受阻。

伍少斌說：「我的屋、我的車受到牽連，我和我家人受到身心的傷害和損失，金錢、財物所有都已經受到一定的影響，而我工作都受到影響，沒能、沒這樣的狀態，去恢復工作一段時間，浪費了我很多的時間去照顧其他人，我希望能夠有關部門，希望能夠關注我們這件事的遭遇。」

2013年搬入的租客阿芬和女兒同住，所幸單位在大樓前面沒有受損，但被迫疏散後讓她感到徬徨無助。

阿芬說：「我心很亂，很煩，自從14號發生這單事以後，我的工作我就沒法工作，因為我沒地方住，今天去那裏住、明天去那裏住，一直在，心一直在抖。」

奧克蘭華促會OCIC主席莊錦鎮（Stewart Chen）在大火發生後持續關注住客，也和房東聯繫過，他表示，大樓共31戶受到影響，其中有6個單位全被燒毀，25個單位暫時可以保留，不過目前大樓被標示為危樓，所有一百多個租客都有家歸不得。

莊錦鎮說：「整個大樓是紅標，他們不能回去拿他們的東西，他們不能搬回去，起碼要兩、三個月後。」

目前整個大樓門窗都被封住，所有人禁止入內，只允許原租客透過預約分批返回單位取東西，不過封閉期間衍生其他問題。

阿芬說：「我們家有被偷，我的鐵門被撬開了，我進去的時候手被划破了，一聽到人家告訴我有小偷，我在工作的時候馬上跑過來。」

莊錦鎮說：「小偷目前來說已經有兩次，他們爬屋頂下來，就到我們這些居民的家裡偷東西，有幾個居民說，他有錢財不見，有錢不見，所以我現在給你一個更新，有一個很好的消息就是，昨天晚上凌晨3點多，我們抓到那兩個小偷，現在他們在警察局了。」

莊錦鎮透露，由於房東聘請保安24小時巡邏，加上鄰居聽到聲響報警，警方迅速行動，才能順利抓捕嫌犯，住戶損失目前尚無統計。

他又提到，受影響住戶很多都是華裔新移民，收容所因為沒有洗浴間，無法久留，只能暫住在親友家，現在急需找到臨時住所。

莊錦鎮說：「如果灣區有一些公寓社區發展商，我求你們，如果能的話，給他們進來住吧，暫時需要是一百多個人暫時住房，如果能、灣區有人看到這個片段，願意幫助我很樂意。」

除了紅十字會和慈濟在第一時間就伸出援手，也有社區關注人士在GoFundMe網站，發起為受大火影響的居民籌款，善款至今不到三千元，莊錦鎮呼籲善心人士慷慨解囊，幫助這些租客度過難關。

詳情可點擊：https://www.gofundme.com/f/support-tzu-chis-global-compassion-efforts

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。