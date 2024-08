【灣區新聞】奧克蘭華埠公寓大火華裔災民仍面臨困境 望善心人伸援手（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

本台日前報導過,奧克蘭華埠一棟公寓上週三發生大火,造成31戶家庭無家可歸,當中絕大多數都是華裔居民,有華裔住戶週五接受本台專訪,談到當前面臨的困境,社區關注人士就呼籲善心人士伸出援手。

奧克蘭華埠九街夾Madison街的這棟多單元公寓大樓的大火,讓一百多個租客至今仍無家可歸,伍少斌和太太住在這裡16年了,不只租屋受影響,車子也因為大火被燒毀,一家五口住、行都受阻。

伍少斌說:「我的屋、我的車受到牽連,我和我家人受到身心的傷害和損失,金錢、財物所有都已經受到一定的影響,而我工作都受到影響,沒能、沒這樣的狀態,去恢復工作一段時間,浪費了我很多的時間去照顧其他人,我希望能夠有關部門,希望能夠關注我們這件事的遭遇。」

2013年搬入的租客阿芬和女兒同住,所幸單位在大樓前面沒有受損,但被迫疏散後讓她感到徬徨無助。

阿芬說:「我心很亂,很煩,自從14號發生這單事以後,我的工作我就沒法工作,因為我沒地方住,今天去那裏住、明天去那裏住,一直在,心一直在抖。」

奧克蘭華促會OCIC主席莊錦鎮(Stewart Chen)在大火發生後持續關注住客,也和房東聯繫過,他表示,大樓共31戶受到影響,其中有6個單位全被燒毀,25個單位暫時可以保留,不過目前大樓被標示為危樓,所有一百多個租客都有家歸不得。

莊錦鎮說:「整個大樓是紅標,他們不能回去拿他們的東西,他們不能搬回去,起碼要兩、三個月後。」

目前整個大樓門窗都被封住,所有人禁止入內,只允許原租客透過預約分批返回單位取東西,不過封閉期間衍生其他問題。

阿芬說:「我們家有被偷,我的鐵門被撬開了,我進去的時候手被划破了,一聽到人家告訴我有小偷,我在工作的時候馬上跑過來。」

莊錦鎮說:「小偷目前來說已經有兩次,他們爬屋頂下來,就到我們這些居民的家裡偷東西,有幾個居民說,他有錢財不見,有錢不見,所以我現在給你一個更新,有一個很好的消息就是,昨天晚上凌晨3點多,我們抓到那兩個小偷,現在他們在警察局了。」

莊錦鎮透露,由於房東聘請保安24小時巡邏,加上鄰居聽到聲響報警,警方迅速行動,才能順利抓捕嫌犯,住戶損失目前尚無統計。

他又提到,受影響住戶很多都是華裔新移民,收容所因為沒有洗浴間,無法久留,只能暫住在親友家,現在急需找到臨時住所。

莊錦鎮說:「如果灣區有一些公寓社區發展商,我求你們,如果能的話,給他們進來住吧,暫時需要是一百多個人暫時住房,如果能、灣區有人看到這個片段,願意幫助我很樂意。」

除了紅十字會和慈濟在第一時間就伸出援手,也有社區關注人士在GoFundMe網站,發起為受大火影響的居民籌款,善款至今不到三千元,莊錦鎮呼籲善心人士慷慨解囊,幫助這些租客度過難關。

詳情可點擊:https://www.gofundme.com/f/support-tzu-chis-global-compassion-efforts

