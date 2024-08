【KTSF】

東灣Dublin市一棟鄰近小學的公寓大樓上週五下午發生槍擊案,一人死亡。

Dublin警方表示,上週五下午約2時半,位於Hacienda Avenue的Emerald Park公寓大樓發生槍擊案,警員到達現場時,發現一名男子頭部中槍,當場證實死亡。

由於槍擊案鄰近Dougherty小學,因此案發後,學校和附近街道一度被封鎖,直至下午4時半左右全面解封。

警方未有披露槍手的身份,但警方表示槍手在逃,案件仍然調查中。

