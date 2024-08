【灣區新聞】發起罷免Alameda縣地檢官Pamela Price的組織再次呼籲選民11月投票（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

由Save Alameda For Everyone(SAFE)組織發起罷免Alameda縣地檢官Pamela Price的提案,早前已經收集到超過12萬個簽名,並會放在今年11月的選票上讓選民表決,週五該組織再次呼籲選民要留意收取郵寄選票,及在11月投票。

罷免Price的提案,將會在11月讓選民表決,發起罷免行動的組織SAFE的代表陳錫澎再次提醒Alameda縣的社區,安全是至關重要。

陳錫澎說:「我們最重要的是社區安全,對我們普通人,做生意的人,無論是租客也好,業主也好,一般大眾都好,都是受到罪案的影響,而這個地檢官(Pamela Price)就沒有盡到自己的責任,同時其實州長(紐森)已經說得很明白,他雖然已經派了加州巡警,他的看法也跟我們一樣,就是這個地檢官是沒有做到應該要做的工作,就是要檢舉這一些罪犯。」

陳錫澎感謝州長紐森為打擊區內罪案伸出援手,也重提地檢官Price當時並沒有接受州長的援助,此外,陳錫澎亦透露,有再次發信至州府。

陳錫澎說:「我們再次發信給州長,及州檢察總長Rob Bonta,我們就將有很多的情況,再更加清晰地,這個地檢官如何失職,以及沒有保障受害人,以及家人需要的安全。」

而C罷免Pamela Price的行動經理滙報行動進展,他表示,全縣已經有4000人加入罷免行動,幫忙宣傳,組織所做的民意調查也顯示,行動獲得正面的支持。

罷免Pamela Price行動經理Chris Moore說:「我看到了非常好的民調結果,你們也從S.O.S.看到了,我們也進行了自己的民調,結果顯示社區的情況非常樂觀,我們將再次為社區帶來安全。」

