【灣區新聞】發起罷免Alameda縣地檢官Pamela Price的組織再次呼籲選民11月投票（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

由Save Alameda For Everyone（SAFE）組織發起罷免Alameda縣地檢官Pamela Price的提案，早前已經收集到超過12萬個簽名，並會放在今年11月的選票上讓選民表決，週五該組織再次呼籲選民要留意收取郵寄選票，及在11月投票。

罷免Price的提案，將會在11月讓選民表決，發起罷免行動的組織SAFE的代表陳錫澎再次提醒Alameda縣的社區，安全是至關重要。

陳錫澎說：「我們最重要的是社區安全，對我們普通人，做生意的人，無論是租客也好，業主也好，一般大眾都好，都是受到罪案的影響，而這個地檢官（Pamela Price）就沒有盡到自己的責任，同時其實州長（紐森）已經說得很明白，他雖然已經派了加州巡警，他的看法也跟我們一樣，就是這個地檢官是沒有做到應該要做的工作，就是要檢舉這一些罪犯。」

陳錫澎感謝州長紐森為打擊區內罪案伸出援手，也重提地檢官Price當時並沒有接受州長的援助，此外，陳錫澎亦透露，有再次發信至州府。

陳錫澎說：「我們再次發信給州長，及州檢察總長Rob Bonta，我們就將有很多的情況，再更加清晰地，這個地檢官如何失職，以及沒有保障受害人，以及家人需要的安全。」

而C罷免Pamela Price的行動經理滙報行動進展，他表示，全縣已經有4000人加入罷免行動，幫忙宣傳，組織所做的民意調查也顯示，行動獲得正面的支持。

罷免Pamela Price行動經理Chris Moore說：「我看到了非常好的民調結果，你們也從S.O.S.看到了，我們也進行了自己的民調，結果顯示社區的情況非常樂觀，我們將再次為社區帶來安全。」

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