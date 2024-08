【加州新聞】加州正草擬法案禁商店提供自助收銀機 除非符合指定條件（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

加州正草擬一項法案,規定有自助收銀機的商店,每位員工最多只能同時管理兩部自助收銀機,該名員工並且不需要負責其他職責,如果商店違反法案,將面臨每天100美元的罰款,法案引發爭議,目前法案仍在州參議會審議中。

加州的SB1446法案,將禁止商店向顧客提供自助收銀機,除非符合指定條件,包括每位員工最多只能管理兩部自助收銀機,並且允許該名員工免除所有其他的職責。

法案還要求,一些上鎖或帶有防盜標籤的商品,不能在自助收銀機付錢,同時法案還規定,商家在實施新法案之前,須提前至少60天發出通知。

這項法案引發爭議,提出法案的洛杉磯州參議員Lola Smallwood Cuevas認為,法案旨在應對三個問題,包括零售盜竊、自動化和勞工問題,希望確保有足夠的員工在自助收銀機旁確保消費者的安全。

她聲稱,自助收銀處的零售盜竊案發生率,是人工收銀處的16倍,她認為安排更多的員工監控自助收銀機,可以減少盜竊案發生。

而積極打擊零售盜竊的企業和團體則反對這項法案,原因是會增加經營成本,以及難以安排人手等。

