在新冠疫情爆發初期,還記得曾經有過的大批民眾囤米、囤紙,以至於超市沒米沒紙,貨架空空嗎?超市也不得不用限購的方式,來保障大家都有的用,這次大型連鎖超市Costco又爆出缺貨了,這次缺的是什麼呢?

這次缺貨的是奶酪,為什麼呢?說起來有點複雜。

由於全球貨運集裝箱短缺,進口奶酪出現困難,再加上西部沿海主要港口,目前經營困難也進入瓶頸。

這導致了供應商的運輸延遲,直接影響就是零售商收到貨物也被延遲,另一個後果是供應鏈成本更高,所以除了會影響奶酪之外,海鮮、橄欖油、家具、體育用品,還有草坪花園用品都會受到影響。

