【KTSF】

美國勞工統計局數據顯示,舊金山地區的消費物價指數在過去兩個月增加0.5%,而和去年同時間比較則高出1.6%。

勞工統計局針對舊金山都會地區,包括北灣、東灣和中半島,沒有包括南灣地區。

消費物價指數近兩個月的上漲,主要基於住屋和汽油價格上升,食物價格在過去兩個月則下滑1.4%,其中乳製品下跌4.9%,蔬菜水果下跌2.5%,能源價格在同時期上升4.4%,其中汽油價格上升6.8%。

全國方面,物價在過去12個月則上升1.7%,而舊金山地區則升1.6%。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。