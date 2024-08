【財經新聞】加拿大10月起對中國電動車加徵100%關稅

【有線新聞】

美國白宮國家安全顧問沙利文,日前在加拿大與總理杜魯多會晤。杜魯多則宣布將對中國產品加關稅,其中電動車加幅是100%。週二起將首度訪華的沙利文早前強調,加方有政策自主,但如西方協調應對中國等挑戰,將令大家都得益。

加拿大總理杜魯多在內閣舉行渡假式會議期間,向傳媒宣布加關稅的決定,指控中國採取不公平的手段,令加拿大產業和工人受威脅。除了由今年10月1日起,對中國電動車及部分混能車加徵100%關稅;同時宣布由10月15日起,將對中國的鋼鐵及鋁材產品加徵25%關稅。

美國白宮國家安全顧問沙利文早一天到訪當地,與杜魯多及其他加方官員會晤,杜魯多明言有與沙利文談及對華加關稅的問題,沙利文早前則指這些是加方的自主政策決定。「七國集團已廣泛談及電動車等議題,包括產能過剩和國家安全挑戰,與某些供應鏈、貿易相關的議題,加拿大將自行作決定。但美方相信如果能有團結戰線,一個協調的方法去應對這些議題,我們大家都將得益。」

沙利文又指,訪華前先停留加拿大,對加方並無特定要求,形容是難得於關鍵時刻,能與加方磋商中國對全球經濟的挑戰,還有中東和俄烏局勢等。「我來此並無特定所求,而是因為很少有機會,可於關鍵時刻作場外戰略對話,我們正處於這一個關鍵時刻,對中東而言如此,對俄羅斯殘暴侵烏的戰爭亦如此,對管控中國對全球經濟的挑戰如此,還有美中關係,中國與先進民主國家的關係發展亦然。」

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。