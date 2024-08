【灣區新聞】舊金山教育委員會主席Lainie Motamedi突宣布辭職

【KTSF 張擎鳳報導】

舊金山(三藩市)教育委員會主席突然宣布辭職,市長布里德隨即任命舊金山聯合校區高管、韓裔的Phil Kim填補空缺。

舊金山教育局主席Lainie Motamedi週五突然宣布辭職,中午生效。

Motamedi說:「我做出艱難的辭職決定,由於我的個人情況,,我以健康和家人為重。」

她表示,知道自己的請辭,會為舊金山聯合校區(SFUSD)帶來巨大的挑戰,但她的個人狀況,導致她無法全心全意地理行SFUSD教育局主席的公務,因此她希望其他人可以接替她的職位。

近年來,舊金山聯合校區一直面臨多個挑戰和難題,當中包括財政問題,例如削減預算和關閉學校等,還有Lowell高中收生制度改革,以及初中是否應該提供代數1的課程,預計今個學年仍然會有重重難題有待解決。

Motamedi突然離職,舊金山市長布里德於是委任SFUSD校區行政人員Phil Kim,暫時接替教育局主席的職位,直到下一次舉行市府公職選舉。

布里德表示,相信Kim能夠帶領舊金山聯合校區渡過難關,因為他在教育領域有廣泛的經驗,他之前是一名老師,然後多年來在合校區工作,所以非常清楚校區所面臨的問題,Kim於週五中午在市政廳宣誓就任。

