【LTSF 張擎鳳報導】

東灣Fremont警方拘捕一名在聽障學校工作的助教,他涉嫌多次性侵學生。

Fremont警方表示,聽障學校California School of Deaf的多名青少年學生,舉報校內一名助教,在Fremont及Livermore性侵學生,經調查後,警方懷疑25歲男助教Brandon Duran和至少3宗性侵案有關,因此警方週四拘捕了Duran。

警方以涉嫌非禮兒童、與未成年人口交、與醉酒未能反抗的受害者進行口交、利用武力恐嚇受害者,及違法性行為等控罪,將Duran關押在Santa Rita監獄。

Duran將於星期一提堂,法官將他的保釋金定在19萬元。

目前探員仍在調查是否有其他受害者,有消息的人士可以致電(510) 513-1091聯絡警方。

