【KTSF 陳爍嘉報導】

灣區又發現帶有西尼羅河病毒的蚊子,這次發現的位置是在聖荷西和在聖塔克拉拉縣的部分地區。

最新發現,感染了西尼羅河病毒的蚊子,在郵區95116、95127、95132和95133。

如果天氣允許,當局將於8月28日下星期三晚上10點開始,進行噴藥滅蚊處理,過程預計會持續2到4個小時。

在夏季和初秋,攜帶西尼羅河病毒的蚊子增多是正常的,因為蚊子在溫暖的天氣中會大量繁殖。

在發現陽性蚊子後儘快進行噴藥滅蚊處理非常重要,能夠降低人類感染西尼羅河病毒的風險,任何延誤都會對公共健康和安全構成迫在眉睫的威脅,使公眾身體不適甚至死亡。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。