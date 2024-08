【美國大選】小羅拔甘迺迪宣布中斷競選活動 改為支持特朗普

【KTSF 朱慧琪報導】

小羅拔甘迺迪週五宣布中斷競選活動,改為支持特朗普。

以獨立候選人身份競選的小羅拔甘迺迪,週四晚與週五先後向亞利桑那州及賓夕法尼亞州申請,從11月的選票上除名,但仍會在另外幾個州繼續競選,他也宣布轉為支持特朗普。

小羅拔甘迺迪說:「長期疫情危機是我參選主因之一,還有要結束俄烏戰爭,也是這原因讓我忍痛決定中斷競選,轉為支持特朗普。」

他也表示,基於這些理由,令他離開民主黨以獨立身份參選。

他的競選工程被視為異類,同時吸引兩黨的游離票,因此兩黨都擔心他會在兩邊大力割票。

他以反對COVID疫苗及反對疫情封關而知名,競選工程主要靠志願人員營運,並且在右傾的媒體環境中發展,因此也都認為對共和黨,尤其是對特朗普最有威脅。

他自己都承認,內部做的民意調查顯示,他參選會損害特朗普,對賀錦麗就有利,為此他決定不做“spoiler攪局者”,在十個搖擺州份退選,讓路給特朗普。

小羅拔甘迺迪說:「多個月前,我向美國人承諾,倘若我成了攪局者,我會退選,攪局者會改變選舉結果而無勝算,面對不斷的系統性審查及媒體管控,我內心不再相信有現實的勝選途徑。」

特朗普週五感謝他的支持。

特朗普說:「我要謝謝波比(小羅拔甘迺迪),這真好,這很大陣仗,他是個真漢子,人人都敬重他。」

特朗普也都回應賀錦麗昨晚的發言。

特朗普說:「我有很多投訴,她沒有談論中國,沒有談論天然氣,她沒有談論犯罪。」

現在隨著兩黨的競選活動都進入直路,加上小羅拔甘迺迪局部退選,游離在邊緣的搖擺選民,可能成為決定勝負的關鍵。

紐約時報白宮記者Zolan Kanno-Youngs說:「搖擺選民很重要,尤其是當這只涉及幾個州的時候。」

