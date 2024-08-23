【美國大選】小羅拔甘迺迪宣布中斷競選活動 改為支持特朗普

August 23, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Robert F. Kennedy Jr.)

【KTSF 朱慧琪報導】

小羅拔甘迺迪週五宣布中斷競選活動，改為支持特朗普。

以獨立候選人身份競選的小羅拔甘迺迪，週四晚與週五先後向亞利桑那州及賓夕法尼亞州申請，從11月的選票上除名，但仍會在另外幾個州繼續競選，他也宣布轉為支持特朗普。

小羅拔甘迺迪說：「長期疫情危機是我參選主因之一，還有要結束俄烏戰爭，也是這原因讓我忍痛決定中斷競選，轉為支持特朗普。」

他也表示，基於這些理由，令他離開民主黨以獨立身份參選。

他的競選工程被視為異類，同時吸引兩黨的游離票，因此兩黨都擔心他會在兩邊大力割票。

他以反對COVID疫苗及反對疫情封關而知名，競選工程主要靠志願人員營運，並且在右傾的媒體環境中發展，因此也都認為對共和黨，尤其是對特朗普最有威脅。

他自己都承認，內部做的民意調查顯示，他參選會損害特朗普，對賀錦麗就有利，為此他決定不做“spoiler攪局者”，在十個搖擺州份退選，讓路給特朗普。

小羅拔甘迺迪說：「多個月前，我向美國人承諾，倘若我成了攪局者，我會退選，攪局者會改變選舉結果而無勝算，面對不斷的系統性審查及媒體管控，我內心不再相信有現實的勝選途徑。」

特朗普週五感謝他的支持。

特朗普說：「我要謝謝波比（小羅拔甘迺迪），這真好，這很大陣仗，他是個真漢子，人人都敬重他。」

特朗普也都回應賀錦麗昨晚的發言。

特朗普說：「我有很多投訴，她沒有談論中國，沒有談論天然氣，她沒有談論犯罪。」

現在隨著兩黨的競選活動都進入直路，加上小羅拔甘迺迪局部退選，游離在邊緣的搖擺選民，可能成為決定勝負的關鍵。

紐約時報白宮記者Zolan Kanno-Youngs說：「搖擺選民很重要，尤其是當這只涉及幾個州的時候。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*