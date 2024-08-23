【美國大選】小羅拔甘迺迪宣布中斷競選活動 改為支持特朗普

【KTSF 朱慧琪報導】

小羅拔甘迺迪週五宣布中斷競選活動，改為支持特朗普。

以獨立候選人身份競選的小羅拔甘迺迪，週四晚與週五先後向亞利桑那州及賓夕法尼亞州申請，從11月的選票上除名，但仍會在另外幾個州繼續競選，他也宣布轉為支持特朗普。

小羅拔甘迺迪說：「長期疫情危機是我參選主因之一，還有要結束俄烏戰爭，也是這原因讓我忍痛決定中斷競選，轉為支持特朗普。」

他也表示，基於這些理由，令他離開民主黨以獨立身份參選。

他的競選工程被視為異類，同時吸引兩黨的游離票，因此兩黨都擔心他會在兩邊大力割票。

他以反對COVID疫苗及反對疫情封關而知名，競選工程主要靠志願人員營運，並且在右傾的媒體環境中發展，因此也都認為對共和黨，尤其是對特朗普最有威脅。

他自己都承認，內部做的民意調查顯示，他參選會損害特朗普，對賀錦麗就有利，為此他決定不做“spoiler攪局者”，在十個搖擺州份退選，讓路給特朗普。

小羅拔甘迺迪說：「多個月前，我向美國人承諾，倘若我成了攪局者，我會退選，攪局者會改變選舉結果而無勝算，面對不斷的系統性審查及媒體管控，我內心不再相信有現實的勝選途徑。」

特朗普週五感謝他的支持。

特朗普說：「我要謝謝波比（小羅拔甘迺迪），這真好，這很大陣仗，他是個真漢子，人人都敬重他。」

特朗普也都回應賀錦麗昨晚的發言。

特朗普說：「我有很多投訴，她沒有談論中國，沒有談論天然氣，她沒有談論犯罪。」

現在隨著兩黨的競選活動都進入直路，加上小羅拔甘迺迪局部退選，游離在邊緣的搖擺選民，可能成為決定勝負的關鍵。

紐約時報白宮記者Zolan Kanno-Youngs說：「搖擺選民很重要，尤其是當這只涉及幾個州的時候。」

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