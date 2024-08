【加州新聞】加州市政府公務員的開支去年達370億 最高薪公務員是誰

【KTSF】

加州市政府去年共花費370億元於公務員身上,包括支付他們的薪酬、退休、健保和其他福利等,單在聖荷西市,2023年花費在公務員的開支便高達10億元,而加州薪酬最高的公務員是誰?

據聖荷西水星報報導,加州有接近500個城市,人口由數百人,到洛杉磯市的380萬人不等,全加州的公務員人數約有數十萬人。

聖荷西是加州第三大城市,公務員預算在全加州排第四,市內有8,600名公務員,去年為市府帶來11億支出,亦即每名居民支付約1,100元。

聖荷西每一名公務員,服務大約112名居民,舊金山(三藩市)則每一名公務員,服務21名居民.

舊金山的人口較聖荷西少12.5萬,但公務員人數卻多四倍,主要由於舊金山是縣市合一,該市的4萬名公務員,大約為每名居民帶來7,000元開支。

奧克蘭(屋崙)市府則僱用5,700名公務員,每名居民的開支約為2千元.

市府除了支付公務員的薪酬和加班費外,也需要支付其他項目,以聖荷西為例,用於公務員的款項,約18%用於支付退休金和健保,在舊金山,比率是21%,奧克蘭市用於薪酬的開支,約3分之1是用於福利。

加州的公務員開支由2010年的210億元,升至2023年的370億元,增幅達76%,在一些個別城市,增幅其實更高,例如在Contra Costa縣的Oakley市,同期增幅超過500%,而在奧克蘭市,增幅是157%,聖荷西市的增幅是65%,但2010年的人口其實較2023年高。

聖荷西市花費在公務員的10億元款項,警局和消防局所佔的比重最高,這兩個部門也是僱用最多高薪公務員的部門。

在灣區最大的10個城市,有233名公務員在2023年的年薪超過50萬元,這些城市分別是聖荷西、舊金山、奧克蘭、Fremont、Hayward、Sunnyvale、Santa Clara、Concord、Berkeley和Richmond。

當中花費納稅人最多金錢的公務員,是Santa Clara市一名電工,其年薪高達85萬元,第二位是舊金山一名退休金投資總監,年薪是81萬元,第三位是舊金山警隊一名警長,年薪達73萬。

奧克蘭市最高薪的公務員是警隊一名副隊長,年薪是51.9萬元,另加17萬福利。

聖荷西是最高薪的公務員是一名消防隊長,年薪是62.1萬,另加8.3萬元福利。

