【加州新聞】加州市政府公務員的開支去年達370億 最高薪公務員是誰

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加州市政府去年共花費370億元於公務員身上，包括支付他們的薪酬、退休、健保和其他福利等，單在聖荷西市，2023年花費在公務員的開支便高達10億元，而加州薪酬最高的公務員是誰？

據聖荷西水星報報導，加州有接近500個城市，人口由數百人，到洛杉磯市的380萬人不等，全加州的公務員人數約有數十萬人。

聖荷西是加州第三大城市，公務員預算在全加州排第四，市內有8,600名公務員，去年為市府帶來11億支出，亦即每名居民支付約1,100元。

聖荷西每一名公務員，服務大約112名居民，舊金山（三藩市）則每一名公務員，服務21名居民.

舊金山的人口較聖荷西少12.5萬，但公務員人數卻多四倍，主要由於舊金山是縣市合一，該市的4萬名公務員，大約為每名居民帶來7,000元開支。

奧克蘭（屋崙）市府則僱用5,700名公務員，每名居民的開支約為2千元.

市府除了支付公務員的薪酬和加班費外，也需要支付其他項目，以聖荷西為例，用於公務員的款項，約18%用於支付退休金和健保，在舊金山，比率是21%，奧克蘭市用於薪酬的開支，約3分之1是用於福利。

加州的公務員開支由2010年的210億元，升至2023年的370億元，增幅達76%，在一些個別城市，增幅其實更高，例如在Contra Costa縣的Oakley市，同期增幅超過500%，而在奧克蘭市，增幅是157％，聖荷西市的增幅是65%，但2010年的人口其實較2023年高。

聖荷西市花費在公務員的10億元款項，警局和消防局所佔的比重最高，這兩個部門也是僱用最多高薪公務員的部門。

在灣區最大的10個城市，有233名公務員在2023年的年薪超過50萬元，這些城市分別是聖荷西、舊金山、奧克蘭、Fremont、Hayward、Sunnyvale、Santa Clara、Concord、Berkeley和Richmond。

當中花費納稅人最多金錢的公務員，是Santa Clara市一名電工，其年薪高達85萬元，第二位是舊金山一名退休金投資總監，年薪是81萬元，第三位是舊金山警隊一名警長，年薪達73萬。

奧克蘭市最高薪的公務員是警隊一名副隊長，年薪是51.9萬元，另加17萬福利。

聖荷西是最高薪的公務員是一名消防隊長，年薪是62.1萬，另加8.3萬元福利。

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