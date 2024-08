【KTSF 陳爍嘉報導】

聖荷西週四晚上發生一宗致命車禍,一名行人被撞死亡,這是聖荷西今年第34宗死亡車禍。

警方表示,事故發生在週四晚8點50分左右,地點位於Automation Parkway和Hostetter Road附近,一名行人被汽車撞倒,他被送到醫院後證實死亡。

聖塔克拉拉縣法醫官辦公室確認,死者為30歲的Tien Nguyen,司機事後有留在現場,並正在配合調查。

這是聖荷西今年發生的第34宗交通死亡事故,也是第13宗涉及行人死亡的事故,而去年同期,聖荷西就有31人死於道路交通事故。

