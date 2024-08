【財經新聞】聯儲局主席包維爾稱經濟跡象顯示很快將開始減息

【KTSF 朱慧琪報導】

聯儲局主席包維爾週五在懷俄明州的全球央行年會上重申,經濟跡象顯示很快將開始減息。

包維爾說:「調整政策的時候到了,前進的方向很明確,減息的時機和步伐,將取決於即將出來的數據。」

包維爾週五重申,隨著通漲逐漸得到控制,達到2%的目標,而且就業市場開始降溫,聯儲局準備開始將利率從目前23年來的高位下調。

雖然包維爾未透露何時開始,或減息幅度有多大,不過市場預期,聯儲局將在9月中旬會下調4分之1厘。

包維爾說:「隨著過去12個月物價升2.5%,我們已接近2%的目標。」

聯儲局的通漲指標,是根據個人消費品物價指數(CPI),該指數顯示,6月的年增率為2.5%,低於兩年前的7%多點。

就業市場降溫,是由於勞工部日前修改去年4月至今年3月新增的就業人數,新數字比最初報告的少81萬8千個,加上目前的失業率4.3%,是自2021年秋季以來最高。

而聯儲局下一次的議息會議將於9月18日舉行。

