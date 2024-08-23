【財經新聞】聯儲局主席包維爾稱經濟跡象顯示很快將開始減息

August 23, 2024 新聞, 財經新聞, 熱點關注
聯儲局主席包維爾 (Federal Reserve / 資料圖片)

【KTSF 朱慧琪報導】

聯儲局主席包維爾週五在懷俄明州的全球央行年會上重申，經濟跡象顯示很快將開始減息。

包維爾說：「調整政策的時候到了，前進的方向很明確，減息的時機和步伐，將取決於即將出來的數據。」

包維爾週五重申，隨著通漲逐漸得到控制，達到2%的目標，而且就業市場開始降溫，聯儲局準備開始將利率從目前23年來的高位下調。

雖然包維爾未透露何時開始，或減息幅度有多大，不過市場預期，聯儲局將在9月中旬會下調4分之1厘。

包維爾說：「隨著過去12個月物價升2.5%，我們已接近2%的目標。」

聯儲局的通漲指標，是根據個人消費品物價指數（CPI），該指數顯示，6月的年增率為2.5%，低於兩年前的7%多點。

就業市場降溫，是由於勞工部日前修改去年4月至今年3月新增的就業人數，新數字比最初報告的少81萬8千個，加上目前的失業率4.3%，是自2021年秋季以來最高。

而聯儲局下一次的議息會議將於9月18日舉行。

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