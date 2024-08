【KTSF】

COVID病例增加,衛生官員宣佈重啟免費為民眾提供檢測、疫苗及治療的服務。

衛生官員希望這些措施,可以預防疾病,讓民眾渡過冬季呼吸道疾病高峰期。

COVID檢測及其他治療方法,例如抗病毒藥物Paxlovid,將會免費提供給沒有醫療保險,或那些擁有紅藍卡或Medicaid白卡的人士。

政府將會繼續為低收入家庭的兒童免費接種疫苗。

聯邦食品及藥物管理中心(FDA)週四已經批准使用更新的COVID-19疫苗,預計未來幾星期會在各大藥房有供應。

