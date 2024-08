【灣區新聞】San Leandro 7-11便利店發生持槍搶劫案 店員遭槍傷

【KTSF】

東灣San Leandro一間7-11便利商店,本週三發生持槍搶劫案,店員遭到槍擊受傷,開槍嫌犯已被警方逮捕。

案發地點位於San Leandro市Williams街525號的一間7-11便利商店,當地警方表示,已逮捕到一名奧克蘭男子,涉嫌在該商店持槍搶劫並開槍。

本週三清晨5點多,警方接報稱該商店店員遭到槍擊,於是到場處理。

警方抵達時發現受害人腹部受到槍傷,店內的監視錄影畫面顯示,嫌犯進入商店,並用槍指向店員,然後向店員開槍,隨後偷走現金逃逸。

受害人被送往醫院救治,目前情況穩定。

根據探員的線索,警方辨識出開槍男子是30歲奧克蘭居民Anthony Craft,並追蹤到他的位於奧克蘭住處,警方在星期四以企圖殺人、搶劫、擁有被盜車輛、使用致命武器攻擊,以及抵抗或阻礙治安官員等多項罪名,以及另一起搶劫案的拘捕令將他逮捕。

