【美國大選】民主黨全國代表大會最後一天 賀錦麗接受提名代表民主黨競選總統（視頻）

August 23, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF】

民主黨全國代表大會週四最後一天在芝加哥舉行，壓軸出場的是副總統賀錦麗，賀錦麗週四晚正式接受提名，代表民主黨競選總統。

賀錦麗說：「我接受你們的提名做美國總統。」

在民主黨代表大會最後一天，賀錦麗壓軸重磅登場，發表接受提名演說，她說要做一位全民總統。

賀錦麗說：「我知道今晚有不同政治觀點的人在觀看，我想讓你們知道，我保證成為所有美國人的總統，你永遠可以相信我。」

賀錦麗在演講中，描述特朗普是一個不夠嚴謹的人，如果讓他回到白宮，後果極其嚴重，考慮他將擁有的權力，尤其在聯邦最高法院裁定他將免受刑事起訴之後，她說美國不能再走回頭路。

賀錦麗強調，自己來自中產階級，一直對美國的成功至關重要，建立中產階級將是她擔任總統期間的一個明確目標。

賀錦麗在週四晚的大會上，重提她在造勢時推動的所謂「機會經濟」綱領，包括降低雜貨價格、降低聯邦醫保Medicare的藥價，以及降低住屋成本開支，幫助首次置業人士買屋。

賀錦麗也花大篇幅抨擊共和黨剝奪女性對於生育的自主權。

在邊境安全方面，賀錦麗表示，特朗普為了自己的競選，扼殺跨黨派的邊境安全法，她當選總統將會簽署法案通過。

在以哈衝突方面，賀錦麗表示和拜登總統努力停火方案，她認為以色列有權捍衛國家。

賀錦麗說：「拜登總統和我正在努力結束這場戰爭，以便以色列人質安全獲釋，加沙苦難結束，巴勒斯坦人能夠實現尊嚴；安全、自由和自決的權利。」

最後一天的民主黨代表大會，可說是星光熠熠，歌手演員助陣，也有感性的一面，邀請校園槍殺事件的倖存者現身說法，支持槍械管制。

根據多個主流媒體做的全國民調顯示，在登記選民中，賀錦麗領先特朗普兩個百分點。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*