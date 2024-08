【美國大選】民主黨全國代表大會最後一天 賀錦麗接受提名代表民主黨競選總統（視頻）

【KTSF】

民主黨全國代表大會週四最後一天在芝加哥舉行,壓軸出場的是副總統賀錦麗,賀錦麗週四晚正式接受提名,代表民主黨競選總統。

賀錦麗說:「我接受你們的提名做美國總統。」

在民主黨代表大會最後一天,賀錦麗壓軸重磅登場,發表接受提名演說,她說要做一位全民總統。

賀錦麗說:「我知道今晚有不同政治觀點的人在觀看,我想讓你們知道,我保證成為所有美國人的總統,你永遠可以相信我。」

賀錦麗在演講中,描述特朗普是一個不夠嚴謹的人,如果讓他回到白宮,後果極其嚴重,考慮他將擁有的權力,尤其在聯邦最高法院裁定他將免受刑事起訴之後,她說美國不能再走回頭路。

賀錦麗強調,自己來自中產階級,一直對美國的成功至關重要,建立中產階級將是她擔任總統期間的一個明確目標。

賀錦麗在週四晚的大會上,重提她在造勢時推動的所謂「機會經濟」綱領,包括降低雜貨價格、降低聯邦醫保Medicare的藥價,以及降低住屋成本開支,幫助首次置業人士買屋。

賀錦麗也花大篇幅抨擊共和黨剝奪女性對於生育的自主權。

在邊境安全方面,賀錦麗表示,特朗普為了自己的競選,扼殺跨黨派的邊境安全法,她當選總統將會簽署法案通過。

在以哈衝突方面,賀錦麗表示和拜登總統努力停火方案,她認為以色列有權捍衛國家。

賀錦麗說:「拜登總統和我正在努力結束這場戰爭,以便以色列人質安全獲釋,加沙苦難結束,巴勒斯坦人能夠實現尊嚴;安全、自由和自決的權利。」

最後一天的民主黨代表大會,可說是星光熠熠,歌手演員助陣,也有感性的一面,邀請校園槍殺事件的倖存者現身說法,支持槍械管制。

根據多個主流媒體做的全國民調顯示,在登記選民中,賀錦麗領先特朗普兩個百分點。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。