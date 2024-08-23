【美國大選】民主黨全國代表大會最後一天 賀錦麗接受提名代表民主黨競選總統（視頻）

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民主黨全國代表大會週四最後一天在芝加哥舉行，壓軸出場的是副總統賀錦麗，賀錦麗週四晚正式接受提名，代表民主黨競選總統。

賀錦麗說：「我接受你們的提名做美國總統。」

在民主黨代表大會最後一天，賀錦麗壓軸重磅登場，發表接受提名演說，她說要做一位全民總統。

賀錦麗說：「我知道今晚有不同政治觀點的人在觀看，我想讓你們知道，我保證成為所有美國人的總統，你永遠可以相信我。」

賀錦麗在演講中，描述特朗普是一個不夠嚴謹的人，如果讓他回到白宮，後果極其嚴重，考慮他將擁有的權力，尤其在聯邦最高法院裁定他將免受刑事起訴之後，她說美國不能再走回頭路。

賀錦麗強調，自己來自中產階級，一直對美國的成功至關重要，建立中產階級將是她擔任總統期間的一個明確目標。

賀錦麗在週四晚的大會上，重提她在造勢時推動的所謂「機會經濟」綱領，包括降低雜貨價格、降低聯邦醫保Medicare的藥價，以及降低住屋成本開支，幫助首次置業人士買屋。

賀錦麗也花大篇幅抨擊共和黨剝奪女性對於生育的自主權。

在邊境安全方面，賀錦麗表示，特朗普為了自己的競選，扼殺跨黨派的邊境安全法，她當選總統將會簽署法案通過。

在以哈衝突方面，賀錦麗表示和拜登總統努力停火方案，她認為以色列有權捍衛國家。

賀錦麗說：「拜登總統和我正在努力結束這場戰爭，以便以色列人質安全獲釋，加沙苦難結束，巴勒斯坦人能夠實現尊嚴；安全、自由和自決的權利。」

最後一天的民主黨代表大會，可說是星光熠熠，歌手演員助陣，也有感性的一面，邀請校園槍殺事件的倖存者現身說法，支持槍械管制。

根據多個主流媒體做的全國民調顯示，在登記選民中，賀錦麗領先特朗普兩個百分點。

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