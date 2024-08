這是一段讓你瞬間愛上灣區文化的新體驗!本週《灣區走走》帶你探訪一個由牙醫與工程師組成的獨特樂團—Idea Band。他們不僅是灣區最早成立的華人樂團之一,更在三十多年的音樂歷程中,不斷融合東西方音樂元素,演奏出動人心弦的旋律。你將看到他們如何在忙碌的工作與生活中,找到平衡並堅持追尋音樂夢想。 在這次節目中,我們將深入了解Idea Band的音樂故事,並預告他們即將於9月7日舉辦的中秋音樂派對,還將分享他們的灣區走走私房景點。無論你是音樂愛好者還是喜歡聽故事的人,這一集的《灣區走走》絕對不容錯過!

