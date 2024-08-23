【灣區新聞】舊金山警方今年發出的交通罰單比去年高出3倍（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

舊金山（三藩市）警方更嚴厲地對待違反交通規則的司機，局方今年所發出的交通罰單，比去年高出3倍。

根據舊金山紀事報的報導，舊金山Crocker Amazon區的一名居民表示，以往每日都看到在Geneva夾Mission街的路口有司機超速，無視交通燈，及違例停車等，但近日司機不遵守交通規則的情況就減少了很多，原因是市內警方加強執法，攔截更多違反交通規則的司機，並且開罰單給他們。

舊金山紀事報的數據顯示，在今年警方開出的交通罰單，比過往3年任何一年都要多，由今年1月到7月為止，警方已經向違規司機發出超過9千張交通罰單，比2023年同期高出3倍，雖然仍未回到疫情前的水平，但市內的交通有變得順暢，因此市民對這種改變表示歡迎。

舊金山市參事孟達文表示，警方朝著正確的方向前進。

近10年來舊金山警局受到越來越多的政治壓力，要求警方讓街道變得更加安全，但舊金山警方指，疫情和人手短缺，阻礙了他們執法。

州府為了防止警方因族裔而選擇性執法，在2015年通過一條法例，要求警員仔細記錄他們攔截的司機，警方指，這加大了他們執法的難度。

不過明年舊金山政府將會在街道上安裝更多監控衝紅燈的攝錄機，以便幫助警方執法。

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