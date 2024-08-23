【財經新聞】美國房貸利率略為紓緩 二手房屋銷售有改善

August 23, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Teresa J. Cleveland / U.S. Air Force)

【KTSF 張麗月報導】

由於房貸利率略為紓緩，以及市場上房屋庫存量增加，導致全國二手房屋銷售有改善，反彈回升。

根據全國地產經紀協會，全國二手房屋銷售連跌四個月之後，7月份反彈，比前一個月上升1.3%，但比一年前同期仍然下跌2.5%。

樓價方面就連續13個月上升，全國房屋銷售的中位數，按年上升4.2%,達到422,600元。

6月份樓價升至歷史高位後，7月份略為放緩，單在過去五年，樓價已經飆升51%。

根據聯邦房貸機構Freddie Mac的數據，房屋銷售兩年前開始急跌，當時的房貸按揭利率也逐步攀升，去年30年期固定房貸利率，平均升至7.79厘，是23年來最高。

而全國二手房屋銷售就跌至近30年來最低，統計顯示，房貸利率今年5月初達到7.22厘之後，就大致上開始穩定下來。

在今個月，30年期平均按揭利率出現超過一年來最大跌幅，房貸利率大概徘徊在6.5厘左右，到了本星期，房貸利率更跌破6.5厘,是15個月來低位。

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