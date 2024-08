【財經新聞】美國房貸利率略為紓緩 二手房屋銷售有改善

【KTSF 張麗月報導】

由於房貸利率略為紓緩,以及市場上房屋庫存量增加,導致全國二手房屋銷售有改善,反彈回升。

根據全國地產經紀協會,全國二手房屋銷售連跌四個月之後,7月份反彈,比前一個月上升1.3%,但比一年前同期仍然下跌2.5%。

樓價方面就連續13個月上升,全國房屋銷售的中位數,按年上升4.2%,達到422,600元。

6月份樓價升至歷史高位後,7月份略為放緩,單在過去五年,樓價已經飆升51%。

根據聯邦房貸機構Freddie Mac的數據,房屋銷售兩年前開始急跌,當時的房貸按揭利率也逐步攀升,去年30年期固定房貸利率,平均升至7.79厘,是23年來最高。

而全國二手房屋銷售就跌至近30年來最低,統計顯示,房貸利率今年5月初達到7.22厘之後,就大致上開始穩定下來。

在今個月,30年期平均按揭利率出現超過一年來最大跌幅,房貸利率大概徘徊在6.5厘左右,到了本星期,房貸利率更跌破6.5厘,是15個月來低位。

