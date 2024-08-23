【全國新聞】FDA批准更新版本的COVID疫苗 以應對目前流行的病毒株（視頻）

August 23, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦食品及藥物管理局（FDA）週四批准更新版本的COVID疫苗，以應對目前流行的COVID病毒株。

兩間藥廠Pfizer和Moderna的更新版COVID疫苗，最快於幾日內可以接種，今次新版COVID疫苗，比去年9月批准的疫苗更早上市。

去年9月批准的疫苗，主要針對當時流行的病毒株，但這些病毒株目前已不再流行，週四批准的疫苗，主要是針對目前流行的COVID病毒株。

國家傳染病基金會醫生Robert Hopkins說：「今次的疫苗是針對目前在美國和全球流行的COVID病毒株而設計的。」

根據CDC疾控中心數據，現時美國流行的病毒株是KP.3.1.1，佔過去兩周病例約37%，這是一個月前的三倍水平，而新版本的疫苗，將針對KP.3.1.1和KP.2病毒株。

而另一間藥廠Novavax的蛋白質疫苗，將針對JN.1病毒株，KP.3.1.1和KP.2均是JN.1的分支，而這三種病毒株，都是Omicron的變異株。

由於使用了不同的技術，Novavax的疫苗需要更多的時間生產，會稍後才推出市埸。

根據數據，全國大部分地區目前正值夏季COVID疫情，即使大多數人擁有因先前感染的抗體，或接種疫苗的免疫力，但免疫力會隨時間減弱。

CDC疾控中心建議，所有六個月以上的人，都應接種更新版的COVID疫苗。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*