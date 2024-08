【全國新聞】FDA批准更新版本的COVID疫苗 以應對目前流行的病毒株（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)週四批准更新版本的COVID疫苗,以應對目前流行的COVID病毒株。

兩間藥廠Pfizer和Moderna的更新版COVID疫苗,最快於幾日內可以接種,今次新版COVID疫苗,比去年9月批准的疫苗更早上市。

去年9月批准的疫苗,主要針對當時流行的病毒株,但這些病毒株目前已不再流行,週四批准的疫苗,主要是針對目前流行的COVID病毒株。

國家傳染病基金會醫生Robert Hopkins說:「今次的疫苗是針對目前在美國和全球流行的COVID病毒株而設計的。」

根據CDC疾控中心數據,現時美國流行的病毒株是KP.3.1.1,佔過去兩周病例約37%,這是一個月前的三倍水平,而新版本的疫苗,將針對KP.3.1.1和KP.2病毒株。

而另一間藥廠Novavax的蛋白質疫苗,將針對JN.1病毒株,KP.3.1.1和KP.2均是JN.1的分支,而這三種病毒株,都是Omicron的變異株。

由於使用了不同的技術,Novavax的疫苗需要更多的時間生產,會稍後才推出市埸。

根據數據,全國大部分地區目前正值夏季COVID疫情,即使大多數人擁有因先前感染的抗體,或接種疫苗的免疫力,但免疫力會隨時間減弱。

CDC疾控中心建議,所有六個月以上的人,都應接種更新版的COVID疫苗。

