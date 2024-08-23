【灣區新聞】Santa Clara縣將在兩個最繁忙的高速公路啟動道路修復項目（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

聖塔克拉拉縣道路及機場局即將在該縣兩個最繁忙的路段：Lawrence和San Tomas高速公路，啟動道路修復項目。

這兩個道路修復項目，對於司機、行人和自行車騎行者來說，道路會更加順暢和安全。

此項目的其他改善行程包括：升級交通訊號；安裝電池備用系統；在停電期間為交通訊號供電；制定交通穩定措施；改善十字路口，使行人和騎自行車的人更安全；使行人路坡道符合ADA《美國殘障法案》。

Lawrence高速公路計劃將於8月底開始動工，而San Tomas路段的工程，將於9月底或10月初展開，施工時間為每天早上9點到下午3點，有些工程需要在夜間工作。

如果天氣允許，這兩個項目預計需時三到四個月。

施工可能會導致一定程度的交通堵塞，並有可能對附近居民和商業造成干擾。

聖縣道路和機場部主任Harry Freitas說：「這是一個不幸的事實，我們的工作就是這樣，我們不是來玩的，而是出於改善道路的必要性。」

縣府和承包商承諾會盡量減少施工為民眾帶來的不便。

在重鋪路面上會使用一種稱為「就地冷回收」的環保技術，這種方法涉及研磨舊瀝青，並重新利用它，與傳統的重鋪方法相比，該技術能夠顯著減少溫室氣體排放。

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