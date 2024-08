【灣區新聞】Santa Clara縣將在兩個最繁忙的高速公路啟動道路修復項目（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

聖塔克拉拉縣道路及機場局即將在該縣兩個最繁忙的路段:Lawrence和San Tomas高速公路,啟動道路修復項目。

這兩個道路修復項目,對於司機、行人和自行車騎行者來說,道路會更加順暢和安全。

此項目的其他改善行程包括:升級交通訊號;安裝電池備用系統;在停電期間為交通訊號供電;制定交通穩定措施;改善十字路口,使行人和騎自行車的人更安全;使行人路坡道符合ADA《美國殘障法案》。

Lawrence高速公路計劃將於8月底開始動工,而San Tomas路段的工程,將於9月底或10月初展開,施工時間為每天早上9點到下午3點,有些工程需要在夜間工作。

如果天氣允許,這兩個項目預計需時三到四個月。

施工可能會導致一定程度的交通堵塞,並有可能對附近居民和商業造成干擾。

聖縣道路和機場部主任Harry Freitas說:「這是一個不幸的事實,我們的工作就是這樣,我們不是來玩的,而是出於改善道路的必要性。」

縣府和承包商承諾會盡量減少施工為民眾帶來的不便。

在重鋪路面上會使用一種稱為「就地冷回收」的環保技術,這種方法涉及研磨舊瀝青,並重新利用它,與傳統的重鋪方法相比,該技術能夠顯著減少溫室氣體排放。

