美亞醫療集團舊金山兩診所為已預約居民接種疫苗（視頻）

美亞醫療集團(AAMG)獲得政府分發周三周四分別在舊金山(三藩市)日落區和華埠的診所,為已經登記預約的居民接種疫苗,而內科醫生表示,掌控注射疫苗的時間需要非常準確,不能浪費寶貴的疫苗。

內科醫生余榮嶽(Hans Yu)說:「疫苗來到可以冷藏30天,取出來室溫下可存放12小時,可是每打開一樽疫苗,每樽有十針,打開之後6小時一定要打完,否則無效。」

美亞醫療集團主席Joseph Woo醫生說:「據我所知,這是第一次有私家醫生為市民提供疫苗,很重要,因為家庭醫生受大家的信賴。」

美亞醫療集團獲市政府分發700劑Moderna疫苗,優先為75歲或以上長者接種疫苗,如果有足夠疫苗,也會為65歲或以上人士接種。

日落區和華埠診所這兩天的登記名額已經全滿,AAMG65歲或以上的會員,可致電會員服務電話登記姓名,之後會有職員跟進,電話是(415) 590-7418,服務時間是星期一到星期五早上9點到下午5點。

美亞醫療集團表示,等到將來有更多疫苗,會計劃為非會員注射疫苗。

