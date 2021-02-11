美亞醫療集團舊金山兩診所為已預約居民接種疫苗（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

美亞醫療集團（AAMG）獲得政府分發周三周四分別在舊金山（三藩市）日落區和華埠的診所，為已經登記預約的居民接種疫苗，而內科醫生表示，掌控注射疫苗的時間需要非常準確，不能浪費寶貴的疫苗。

內科醫生余榮嶽（Hans Yu）說：「疫苗來到可以冷藏30天，取出來室溫下可存放12小時，可是每打開一樽疫苗，每樽有十針，打開之後6小時一定要打完，否則無效。」

美亞醫療集團主席Joseph Woo醫生說：「據我所知，這是第一次有私家醫生為市民提供疫苗，很重要，因為家庭醫生受大家的信賴。」

美亞醫療集團獲市政府分發700劑Moderna疫苗，優先為75歲或以上長者接種疫苗，如果有足夠疫苗，也會為65歲或以上人士接種。

日落區和華埠診所這兩天的登記名額已經全滿，AAMG65歲或以上的會員，可致電會員服務電話登記姓名，之後會有職員跟進，電話是(415) 590-7418，服務時間是星期一到星期五早上9點到下午5點。

美亞醫療集團表示，等到將來有更多疫苗，會計劃為非會員注射疫苗。

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