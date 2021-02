舊金山男子涉劫車擄走兩華裔幼童被捕

【KTSF】

舊金山(三藩市)一個華裔男人,上星期六替Door Dash送外賣時被人偷走他的7人車,連同車上兩名年幼子女,舊金山警方表示,已經拘捕一名25歲疑犯,並將會控告他綁架、偷車、搶劫、串謀、違反感化令以及毆打等控罪,警方仍在追緝另一名疑犯。

案發在上週六晚8時45分,替DoorDash送外賣的方紹宇,當時在Pacific Heights Jackson街送外賣,他下車時沒有停車熄匙,而兩名分別是一歲和4歲的兒女都在車上。

他送完外賣回來後,發現一名疑犯在他車上,經過了一輪糾纏後,疑犯終於把載著兩名幼童的車開走。

警方接報後,在全市展開大規模搜索,加州公路巡警(CHP)也就有兒童被擄走,向全灣區的手機發出Amber警示,警方最後在約4小時後在灣景區發現失車和兩名幼童,他們沒有受傷,不過就有受驚。

另外,方邵宇的朋友為他在眾籌網GoFundMe籌款,到周三下午4時半為止,已經籌到超過14.5萬。

