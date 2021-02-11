舊金山男子涉劫車擄走兩華裔幼童被捕

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舊金山（三藩市）一個華裔男人，上星期六替Door Dash送外賣時被人偷走他的7人車，連同車上兩名年幼子女，舊金山警方表示，已經拘捕一名25歲疑犯，並將會控告他綁架、偷車、搶劫、串謀、違反感化令以及毆打等控罪，警方仍在追緝另一名疑犯。

案發在上週六晚8時45分，替DoorDash送外賣的方紹宇，當時在Pacific Heights Jackson街送外賣，他下車時沒有停車熄匙，而兩名分別是一歲和4歲的兒女都在車上。

他送完外賣回來後，發現一名疑犯在他車上，經過了一輪糾纏後，疑犯終於把載著兩名幼童的車開走。

警方接報後，在全市展開大規模搜索，加州公路巡警（CHP）也就有兒童被擄走，向全灣區的手機發出Amber警示，警方最後在約4小時後在灣景區發現失車和兩名幼童，他們沒有受傷，不過就有受驚。

另外，方邵宇的朋友為他在眾籌網GoFundMe籌款，到周三下午4時半為止，已經籌到超過14.5萬。

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