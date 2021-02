【KTSF】

加州至今已經驗出159宗英國變種病毒個案和1,203宗美國西岸變種病毒,至今還沒有檢測到巴西變種病毒,州長紐森周三到中谷地區提到疫苗分配的問題。

紐森說:「疫苗接種問題,牽涉到全國疫苗供應的問題,疫苗短缺是事實,現在可以見到黑暗後的曙光,加州已接種500萬劑。」

紐森周三到訪疫情嚴重的中谷城市Fresno,Fresno縣已經接種了94,000劑疫苗,也就是該縣的10%人口,農業是Fresno縣的經濟命脈,當地有超過85%的農業工人表示會接種疫苗,當中有超過3千人已經接種。

紐森也表示,加州的疫情正在好轉,確診率從一個月前的13.9%,降至目前的4.8%,單日確診個案也從5萬多宗,下降至目前的8,400宗,紐森也透露將在週五宣布重開公立學校的計劃。

