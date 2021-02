【KTSF】

加州衛生部長Mark Ghaly周五宣布,下月中開始,65歲以下符合某些健康或身體狀況的兩組人士,都可以優先接種疫苗。

由3月15號起,65歲以下的殘障人士,或有一些健康問題的高危人群可以優先接種疫苗,相關健康問題包括癌症、第四期或以上的慢性腎病、慢性肺病、唐氏綜合症、器官移植導致抵抗力下降、鐮刀型紅血球疾病、妊娠、心臟病、嚴重肥胖和二型糖尿病,這兩個組別的人群合共約有400萬至600萬人。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。