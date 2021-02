聖荷西大年初一迎牛寶寶 父母都是香港移民

【KTS 江良慧報導】

聖荷西大年初一迎來牛寶寶,父母都是香港移民,寶寶是這家庭的第一胎。

6磅11安士的Kasper,周五上午9點在聖荷西的Kaiser Permanente醫院出生,過程來得不簡單。

來自香港的媽媽劉嘉俙和爸爸林嘉威,在嘗試懷孕一段日子之後,轉用計算排卵日方式就懷孕,但是在20週時,醫生告訴他們,媽媽出現胎盤前置的問題,到了34週,醫生確定胎盤位置沒變,必須提早剖腹分娩。

劉嘉俙說:「其實當時我自己都很擔心,因為是自己第一胎,我自己也想自然生產,但是沒有辦法,醫生建議37周開刀,我計算了一下,37周剛好是年初一。」

劉嘉俙續道:「我先生也都很鼓勵我,還有這裡的護士都很好,他們知道我很害怕,接著就在今天早上就開刀手術,嬰兒也都很平安健康的出來。」

分娩的時候,媽媽冷靜,爸爸感動落淚。

林嘉威說:「我很興奮,第一次看到嬰兒出世的時候,在自己的手中,很開心,並想到媽媽是十月懷胎,在肚子裡,怎樣辛苦,我在她身邊也感受到她的辛苦,所以我完全明白。」

孩子的中文名字還要等香港朋友測字之後才決定,劉嘉俙說計畫給Kasper添一個弟弟或妹妹,又希望下一胎可以自然分娩。

劉嘉俙說:「我覺得做媽媽想要經歷那個痛。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。