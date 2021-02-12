聖荷西大年初一迎牛寶寶 父母都是香港移民

【KTS 江良慧報導】

聖荷西大年初一迎來牛寶寶，父母都是香港移民，寶寶是這家庭的第一胎。

6磅11安士的Kasper，周五上午9點在聖荷西的Kaiser Permanente醫院出生，過程來得不簡單。

來自香港的媽媽劉嘉俙和爸爸林嘉威，在嘗試懷孕一段日子之後，轉用計算排卵日方式就懷孕，但是在20週時，醫生告訴他們，媽媽出現胎盤前置的問題，到了34週，醫生確定胎盤位置沒變，必須提早剖腹分娩。

劉嘉俙說：「其實當時我自己都很擔心，因為是自己第一胎，我自己也想自然生產，但是沒有辦法，醫生建議37周開刀，我計算了一下，37周剛好是年初一。」

劉嘉俙續道：「我先生也都很鼓勵我，還有這裡的護士都很好，他們知道我很害怕，接著就在今天早上就開刀手術，嬰兒也都很平安健康的出來。」

分娩的時候，媽媽冷靜，爸爸感動落淚。

林嘉威說：「我很興奮，第一次看到嬰兒出世的時候，在自己的手中，很開心，並想到媽媽是十月懷胎，在肚子裡，怎樣辛苦，我在她身邊也感受到她的辛苦，所以我完全明白。」

孩子的中文名字還要等香港朋友測字之後才決定，劉嘉俙說計畫給Kasper添一個弟弟或妹妹，又希望下一胎可以自然分娩。

劉嘉俙說：「我覺得做媽媽想要經歷那個痛。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。