CDC指教師接種疫苗非恢復親身授課必要條件

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾控中心(CDC)宣布重開學校的新指引,說只要有足夠的安全措施,包括戴口罩、保持社交距離和其他措施,學校就可以安全地重開,而雖然為教師接種疫苗很重要,但卻並非重開親身授課的必要條件。

CDC周五公佈不少人一直期待的讓學童重返學校親身上課的路線圖,不過疾控中心強調,他們發出的只是指引,他們不能強迫學校重開,也不會呼籲總統強制所有學校要重開。

CDC官員表示,目前有強而有力證據顯示學校可以重開,特別是低年級,而建議要採取的措施包括勤洗手、消毒學校設施、診斷測試、追蹤接觸者和把感染人士分隔。

新指引其實包括很多CDC以往都贊同的措施,但今次就要求校方更嚴厲和貫徹始終地執行。

另外,新指引把學校重開選項分成4個不同顏色,藍黃橙紅,藍色是新型肺炎社區傳播低,過去7天每10萬人少於9宗確診,黃色是中度傳播,過去7天每10萬人有10至49宗確診,這兩種地區的學校建議可以全面開放親身授課。

有50至99宗確診的大量傳播橙色區域,可以考慮有限度重開,但班房內要有多重安全措施。

至於在最嚴重,確診超過100的紅色高傳播區,幼稚園可以在有社交距離的情況下有限度重開,CDC建議這些區域的中學和高中繼續網上授課。

至於教師都很關心的接種疫苗,CDC就表示,並非重開親身授課的必要條件,但就建議,社區在分發疫苗時,考慮給予教師較高的優先。

