亞太裔傳統基金會舉行線上農曆新年慶祝活動

【KTSF 江良慧報導】

亞太裔傳統基金會(APA Heritage Foundation)周五舉行線上農曆新年慶祝活動,舊金山(三藩市)市長布里德還親自為牛年郵票舉行揭幕儀式。

亞太裔傳統基金會的線上農曆新年慶祝活動,在歡快的舞獅聲中拉開序幕,舊金山市府官員,以及國會眾議長普洛西都有為大家拜年。

舊金山市府行政官朱嘉文(Carmen Chu)說:「大家好,我是舊金山行政官朱嘉文,農曆新年到了,我們一起慶祝,儘管今年我們不能見面慶祝,但重要的是確保我們能一起慶祝這個文化傳統。」

國會眾議長普洛西(Nancy Pelosi)說:「牛年是公認的勤勞、誠實和正直,讓我們都擁抱這些特點,努力迎接社會和國家所面臨的挑戰。」

舊金山第一區市參陳詩敏(Connie Chan)說:「跟大家恭祝新年快樂,恭喜發財,身體健康,萬事如意。」

舊金山第四區市參事馬兆明(Gordon Mar)說:「新年快樂,身體健康,萬事如意。」

市長布里德還為美國郵政新出版的牛年郵票揭幕。

布里德說:「多麼漂亮的郵票,祝大家新年快樂,身體健康,恭喜發財。」

亞太裔傳統基金會與社區共同舉辦的農曆新年慶祝活動還有看壁畫現金抽獎活動,民眾只要到舊金山華埠,看到與農曆年有關的壁畫,然後拍照分享到Instagram,並tag @SFCMA,舊金山華埠商會,就有機會參加現金抽獎。

此外,也要記得收看2月20號星期六晚上8點到10點,由本台轉播的線上年度農曆新年大巡遊活動,觀眾仍可以在電視上看到三維立體花車遊行,今年以及往年的巡遊表演,以及多個人文訪談單元。

另外,西南航空公司的遊行花車,也會連續兩個週末,即2月13至14日和2月20至21日擺放在Embarcadero的27號郵船碼頭,歡迎民眾前往近距離參觀,開放時間是中午到晚8點。

