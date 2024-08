【美國大選】特朗普遇刺後首次露天拉票 講台設防彈玻璃（視頻）

【有線新聞】

美國共和黨總統候選人特朗普,在北卡羅來納州拉票,是他遇刺後首場露天競選活動,講台前後加裝防彈玻璃。另外有傳獨立候選人小羅拔甘迺迪會退選,轉為支持特朗普。

特朗普再次舉行戶外競選活動,保安程度大幅提高,他的講台加裝了約兩米高的防彈玻璃;會場北卡航空博物館暨名人堂,外圍亦有由貨櫃築成的「牆」加強保護。

今次是特朗普上月在賓夕法尼亞州拉票時,遭遇企圖暗殺後首場露天競選活動。特朗普重提任內國家安全成就,包括擊敗伊斯蘭國、抗衡中國,以及令北約成員國增加軍費開支等,但拜登政府上台後,就從阿富汗撤軍,更未能阻止俄烏戰爭升級,認為民主黨繼續執政,只會令世界更不和平,「若賀錦麗勝出11月大選,第三次世界大戰幾乎肯定會發生」。

特朗普演講期間出現小插曲,有觀眾身體不適暈倒,之後特朗普在特勤局人員保護下,走向觀眾席慰問不適的觀眾。

副手萬斯致辭時,亦力數副總統賀錦麗保護邊境和國家安全不力,又質疑賀錦麗副手沃爾茲的服役紀錄。

有傳獨立候選人小羅拔甘迺迪將退選,並表態支持特朗普,換取在特朗普下屆政府擔任官職,他預告周五會交代去向,特朗普對他可能加入態度開放。

小羅拔甘迺迪是已故司法部長羅拔甘迺迪的兒子,以及已故總統甘迺迪的姪子,本身以民主黨人身份參選總統,但未能在初選挑戰拜登,民調顯示他的支持率約4%。

