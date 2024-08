【美國大選】賀錦麗公佈經濟議程 望降低全美業主及租客的住屋成本（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

在加州生活最大的問題之一,就是很難負擔住屋的基本需要,副總統賀錦麗上星期在競選活動中公佈了她的經濟議程,希望降低全美業主及租客的住屋成本。

據San Jose Mercury News報導,賀錦麗上星期表示,美國面臨著嚴重的住房短缺,許多地方因建屋太困難,因而推高了樓價,賀錦麗承諾在她的第一個四年任期內,建造300萬間新屋和用於出租的住宅。

而她的在住屋政策的提案重點,包括在總統拜登為首次置業者提供最高2.5萬元的首期支助基礎上,再加碼1萬元的稅務優惠,此外,也會為首置人士建造入門級住屋的建築商提供稅收優惠。

非牟利的住房協會北加州分會認為,這對加州尤其重要,因為加州州長紐森在2025年預算中,削減了約1.6億元用於建造可負擔房屋的CalHome資金。

賀錦麗的住屋計劃也會擴大現有對於建造可負擔房屋企業的稅收補助,同時主張取消對大量收購單人住宅的大型投資者的稅收優惠,因為自2008年經濟大衰退以來,華爾街投資者在全國範圍內大量購買單戶住宅,批評者指,這些人進入市場,限制了首置人士買屋的機會。

但加州研究局發現,州內少於2%的獨立屋,是由擁有10間以上的地產投資者持有,他們對樓市的影響可能輕微。

賀錦麗的住屋計劃又提議,禁止使用演算法界定租金的工具,全國各地的房東使用軟件來分析大量的公寓租金價格和住宅空置數據,然後根據軟件建議訂立租金,已有軟件公司因涉嫌操縱價格,在幾個州面臨反壟斷調查。

最後就是允許在聯邦土地上建設新的可負擔房屋,媒體的分析指,賀錦麗的房屋計劃的細節不多,而計劃這一切所需的資金,從何而來還是未知之數,此外還得需要國會的支持才能實施。

