【美國大選】民主黨副總統候選人Tim Walz正式接受提名並發表演講（視頻）

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民主黨全國代表大會週三進入第三天，週三晚的重頭戲是副總統候選人Tim Walz，正式接受提名並發表演講。

在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會第三天的議程焦點，就是賀錦麗的副手搭檔，明尼蘇達州州長Tim Walz站在這個全國的舞台上，正式接受民主黨提名。

Walz說：「這是我人生中的榮幸，接受您的提名為美國副總統，我們今晚在此，都是為了一個美麗又簡單的理由，我們愛這個國家。」

Walz曾經加入軍隊服役，做過教師和高中足球教練，他強調自己在內布拉斯加州僅四百人的小鎮Butte長大，但呼籲不要看低他人。

Walz說：「一個人也能為鄰居帶來真正的改變，我40幾歲的高中老師，帶著小孩又沒有從政經驗，又沒錢，在一個紅州競選，但你可要知道，千萬別低估一個公校教師。」

他也在演講中提出競選政見。

Walz說：「現在我們要為中產階層減稅，我們通過了家庭和醫療病假，我們投資在對抗罪案和可負擔住房，削減處方藥的開支，並幫助人們擺脫，幾乎讓我家人破產的醫療債務。」

Walz在2019年出任明尼蘇達州州長前，曾當選明州聯邦眾議員長達14年，在他出任州長期間，明州的民主黨人提高對跨性別人士的保護、將大麻合法化、實施槍械安全法例，以及將墮胎權透過立法程序編入法典等。

週三晚的民主黨全國代表大會的主題是“為自由而戰”，也帶出婦女有自由選擇生育的權利。

Walz說：「在明州我們尊重鄰居及其個人選擇，即使我們選擇不同，但是有一個黃金定律：管好你自己的事。」

除了Walz的主題演說，週三晚上台發言的重量級人物還包括前國會眾議長普洛西，以及前總統克林頓，兩人都將矛頭指向特朗普。

克林頓說：「在2024年我們有清晰的選擇，對我來說，賀錦麗是為了人民，但另一個人（特朗普）已證明，比第一輪比賽更在乎自己，我知道哪一個人對我們國家更好。」

聯邦眾議員普洛西說：「1月6日是我們民主一個危險時刻，在此之前。美國從未有過總統，如此厚顏無恥攻擊我們民主的基石，如此興高采烈地擁抱政治暴力，就這樣故意背叛了自己的宣誓誓言。」

賀錦麗的兩個侄兒以及一位姪女週三晚也上台亮相，講述賀錦麗總是會騰出時間做對的事，以及最好的事。

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