【灣區新聞】Santa Clara縣警拘捕12人 涉嫌與盜竊郵件詐騙集團有關

【KTSF 林子皓報導】

Santa Clara縣警拘捕了12人，他們涉嫌同一個盜竊郵件的詐騙集團有關。

8月5號凌晨4點左右，Santa Clara縣警局接報Hillebrant Place 1900號路段發生盜竊郵件事件。

事後探員查看涉案的閉路電視畫面時，發現疑犯上了一輛黑色Lexus，逃離案發現場。

隨後巡警找到涉案車輛，並且拘留了開車的司機。

經調查後，警方發現該名司機和一個專門盜竊郵件的詐騙集團有關，警方也找到該集團被指用欺詐手段租用進行非法活動的兩間公寓。

然後在上星期三早上，聖荷西警方根據搜查令，進入分別在Santa Clara以及San Jose的公寓，在裡面搜出大量盜竊郵件、做案工具，以及包裝好準備出售的毒品等。

而被偷去的物品也包括護照、身份証、信用卡、支票簿等，警方在兩個搜查地點總共拘捕了12名30歲至40歲的疑犯，當中包括亞裔。

當局呼籲民眾，如果知道案件有關信息，可以致電 (408) 615-4818聯絡警方。

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