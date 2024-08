【灣區新聞】Santa Clara縣警拘捕12人 涉嫌與盜竊郵件詐騙集團有關

【KTSF 林子皓報導】

Santa Clara縣警拘捕了12人,他們涉嫌同一個盜竊郵件的詐騙集團有關。

8月5號凌晨4點左右,Santa Clara縣警局接報Hillebrant Place 1900號路段發生盜竊郵件事件。

事後探員查看涉案的閉路電視畫面時,發現疑犯上了一輛黑色Lexus,逃離案發現場。

隨後巡警找到涉案車輛,並且拘留了開車的司機。

經調查後,警方發現該名司機和一個專門盜竊郵件的詐騙集團有關,警方也找到該集團被指用欺詐手段租用進行非法活動的兩間公寓。

然後在上星期三早上,聖荷西警方根據搜查令,進入分別在Santa Clara以及San Jose的公寓,在裡面搜出大量盜竊郵件、做案工具,以及包裝好準備出售的毒品等。

而被偷去的物品也包括護照、身份証、信用卡、支票簿等,警方在兩個搜查地點總共拘捕了12名30歲至40歲的疑犯,當中包括亞裔。

當局呼籲民眾,如果知道案件有關信息,可以致電 (408) 615-4818聯絡警方。

