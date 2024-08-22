【財經新聞】勞工部大幅修改去年4月至今年3月新增就業人數 減少80多萬個工作職位

August 22, 2024 新聞, 財經新聞, 熱點關注
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【KTSF 朱慧琪報導】

勞工部修改去年4月至今年3月新增的就業人數，新數字比最初報告的少81萬8千個，顯示勞工市場持續放緩，有可能令聯儲局就快減息。

勞工部週三發布令人驚訝的最新就業人數修訂，顯示去年4月到今年3月的12個月內創造的就業機會，比先前報告的少81.8萬個。

數據修正是很常發生，但大幅度修正卻很罕見，今次的修正，是勞工部自2009年以來，最大的一次下調。

其實很多經濟學家早已預期可能會有大幅修改，他們預期會減少多達一百萬個工作崗位。

勞工部的數據顯示，私立教育、醫療保健、政府及其他服務行業的新職位數字有所上升。

整體來看今次修正顯示，勞動市場仍在招聘中，但速度較之前放緩，不過這數據目前仍屬於初步數據，最終結果要到明年2月才會確定。

那麼對於聯儲局原先預期9月開始減息會有甚麼影響？

大多數經濟學家認為，勞工部這項就業數據修訂，不僅鞏固了下個月的減息預期，甚至可能促使聯儲局的減息幅度比原來預期更大。

聯儲局主席鮑維爾在週五出席懷俄明州的年度經濟政策峰會，預料到時他對減息問題會有提示。

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