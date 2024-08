【財經新聞】勞工部大幅修改去年4月至今年3月新增就業人數 減少80多萬個工作職位

【KTSF 朱慧琪報導】

勞工部修改去年4月至今年3月新增的就業人數,新數字比最初報告的少81萬8千個,顯示勞工市場持續放緩,有可能令聯儲局就快減息。

勞工部週三發布令人驚訝的最新就業人數修訂,顯示去年4月到今年3月的12個月內創造的就業機會,比先前報告的少81.8萬個。

數據修正是很常發生,但大幅度修正卻很罕見,今次的修正,是勞工部自2009年以來,最大的一次下調。

其實很多經濟學家早已預期可能會有大幅修改,他們預期會減少多達一百萬個工作崗位。

勞工部的數據顯示,私立教育、醫療保健、政府及其他服務行業的新職位數字有所上升。

整體來看今次修正顯示,勞動市場仍在招聘中,但速度較之前放緩,不過這數據目前仍屬於初步數據,最終結果要到明年2月才會確定。

那麼對於聯儲局原先預期9月開始減息會有甚麼影響?

大多數經濟學家認為,勞工部這項就業數據修訂,不僅鞏固了下個月的減息預期,甚至可能促使聯儲局的減息幅度比原來預期更大。

聯儲局主席鮑維爾在週五出席懷俄明州的年度經濟政策峰會,預料到時他對減息問題會有提示。

