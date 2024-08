【KTSF】

營養學期刊《Nutrients》週三發表的最新研究發現,市面上有許多營養價值低和含糖量過高的嬰幼兒食品,而且還有誤導性的宣傳。

研究人員分析了651種嬰兒、幼兒的食品,其中六成未能符合世界衛生組織推薦的嬰幼兒食品營養指導方針。

這項研究更發現,七成的嬰幼兒食品,未能達到蛋白質含量的指引,25%的食品,未能符合卡路里的建議標準,而44%的嬰幼兒食品,糖含量也超過了建議界線。

幾乎所有的嬰幼兒食品都未能滿足世衛組織的廣告標準,世衛的標準強調,應該清楚標示成份,並提供準確的健康聲明。

