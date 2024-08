【財經新聞】聯儲局議息紀錄提示9月開始減息是適當做法

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局週三公佈上次開會議息的紀錄文件提示,當前的經濟數據證明,9月開始減息是適當做法。

聯儲局上一次開會議息的紀錄文件指出,有多名決策組的官員,對於減息已做好準備,當中大部份人相信,由於經濟數據顯示通脹正在紓緩,以及就業市場持續疲弱,如果這些數據繼續符合預期,通脹持續降溫的話,9月放寬貨幣政策、開始減息是合適的做法,因此9月有機會開始減息。

在過去一年多,聯邦短期基金利率保持在5.3厘左右,這個水平是23年來最高。

有關利率的未來走勢,主席包維爾有可能在星期五在Jackson Hole舉行的聯儲局貨幣政策會議上作出一些提示。

根據期貨價格顯示,華爾街的交易員已經認定,聯儲局將於下月中的議息會議上宣布四年來的第一次減息,而利率降低有利於汽車貸款、房屋按揭,以及其他消費類的借貸,也有助於催谷股市上升。

前總統特朗普曾經質疑,臨近11月大選之前不應該減息,但主席包維爾多次重申,聯儲局對貨幣政策的決定,純粹是參考經濟數據,並不涉及政治動機。

