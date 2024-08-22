【財經新聞】聯儲局議息紀錄提示9月開始減息是適當做法

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局週三公佈上次開會議息的紀錄文件提示，當前的經濟數據證明，9月開始減息是適當做法。

聯儲局上一次開會議息的紀錄文件指出，有多名決策組的官員，對於減息已做好準備，當中大部份人相信，由於經濟數據顯示通脹正在紓緩，以及就業市場持續疲弱，如果這些數據繼續符合預期，通脹持續降溫的話，9月放寬貨幣政策、開始減息是合適的做法，因此9月有機會開始減息。

在過去一年多，聯邦短期基金利率保持在5.3厘左右，這個水平是23年來最高。

有關利率的未來走勢，主席包維爾有可能在星期五在Jackson Hole舉行的聯儲局貨幣政策會議上作出一些提示。

根據期貨價格顯示，華爾街的交易員已經認定，聯儲局將於下月中的議息會議上宣布四年來的第一次減息，而利率降低有利於汽車貸款、房屋按揭，以及其他消費類的借貸，也有助於催谷股市上升。

前總統特朗普曾經質疑，臨近11月大選之前不應該減息，但主席包維爾多次重申，聯儲局對貨幣政策的決定，純粹是參考經濟數據，並不涉及政治動機。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。