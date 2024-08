【美國大選】特朗普和萬斯將到關鍵搖擺州造勢 抗衡賀錦麗和Tim Walz

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普和副手萬斯計劃在本星期前往部份關鍵的搖擺州份分頭造勢,以抗衡民主黨對手賀錦麗和拍檔Tim Walz。

面對民主黨總統參選人賀錦麗在民調和籌款方面的氣勢越來越勇,共和黨競選陣營不敢怠慢,特朗普和副手萬斯本星期將會前往關鍵的搖擺州份造勢,以抗衡賀錦麗的聲勢。

特朗普週一就在賓夕凡尼亞州York市造勢,主要是反擊賀錦麗提出的經濟綱領,特朗普重申,他的承諾,就是如果他入主白宮,將會大幅減稅,而萬斯就在費城停留,也聚焦於經濟及能源議題。

他指出,特朗普競選工程的經濟方案,是要終止胡亂花錢,要釋放美國的能源,令製造業生產成本降低,要放寬管制讓製造業回歸,強調美國越是多的生產、製造,美國勞工,尤其是鼻息法尼亞的工人,與家庭受惠越多。

他與特朗普陣營批評,民主黨的經濟政策失敗,導致通貨膨脹高升,賓夕法尼亞更是大大受害於民主黨的反對美國能源政策,及企業的裁員。

萬斯說,在對比之下,特朗普任期就帶來和平與繁榮,而拜登與賀錦麗班子就帶來百物騰貴,民眾買不起屋,世界亂糟糟。

萬斯說:「我們必須將兩個願景對照,凸顯兩個記錄的成就,我認為我們若這樣做,美國人會給特朗普另一次機會,我們必須傳達這個信息於未來80日。」

萬斯是一個星期內第二次到訪當地,賓夕凡尼亞州州是關鍵搖擺州份中,擁有最多19張選舉人票。

共和黨陣營週二的話題是治安,特朗普在密歇根Howell市,在多位縣警陪同下向選民承諾,要令「美國再次安全」,他抨擊賀錦麗在出任加州司法部長時,就帶頭對全國的執法部門,作出「馬克思主義」形式的攻擊,指賀錦麗帶來罪案、混亂、毀滅與死亡。

特朗普說:「倘若隨他們去做,你就見不到我後面的男士們,後面的人們、各位代表了,他們都會丟掉飯碗,民主黨以為萬事皆自己能搞定。」

特朗普反問選民是否會投票贊成不撥款給警隊?他聲稱,自己如果重回白宮,大家將會見到前所未有的對警隊的支援。

特朗普在星期四將會前往阿里桑那州美墨邊界視察,萬斯就在喬治亞州談論移民問題。

到星期五,特朗普就前往阿里桑那州,和內華達州交界地方造勢,重申他提出的承諾「貼士免徵稅項」的建議。

而賀錦麗陣營就回應指,特朗普與萬斯的「Project 2025」計劃的主張,根本就同賓夕法尼亞州選民所尋求的背道而馳,CBS所做的最新民調顯示,賀錦麗與特朗普在賓夕法尼亞打平手,但在全國範圍賀錦麗的民意支持度比特朗普高三個百分點。

最新民調也表明,經濟是選民最關注的議題。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。