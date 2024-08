【灣區新聞】柏克萊加大新生陸續搬進宿舍 學校周圍交通受影響（視頻）

【KTSF】

週二開始,柏克萊加大新生陸續搬進學校宿舍,對學生和家長是個大日子,不過學校周圍交通也受到嚴重影響。

藍色的大推車,一輛輛出現在柏克萊大學校園南邊宿舍,星期二、星期三,還有星期五,是柏克萊加大新生搬進宿舍的指定日子,學生第一次離家,搬進宿舍的東西特別多,到校報到幾乎都是全家開車載著滿車的家具衣物,因為宿舍沒有廚房,還有學生自帶電鍋。

能夠被全美數一數二學府錄取,學生和家長都難掩興奮之情,對於未來四年的大學生涯有甚麼期待?

Clair說:「非常緊張,但我的家一個小時就可以到柏克萊,非常方便。」

Bella說:「我不是來自大城市,所以很興奮來到這裡,並利用這些機會認識人們。」

去年柏克萊校園及附近的治安亮起紅燈,家長甚至花錢請私人警衛,家長學生是否會擔心校園治安呢?

Victor說:「我們有事先跟她們講交代的事情,學校也有要他們了解環境種種,需要注意的事項。」

Juju說:「有一點擔心,很多人說要留意奧克蘭,我希望我不用去那裏,我想在校園應該很安全。」

今年柏克萊加大在總數約10,000名的新生中,5,899名新生搬入校園宿舍,接近六成。

學生搬進宿舍的時間是上午8點到下午5點,警方表示,預計南校區和市中心地區,在這幾天會出現交通延誤、改道和關閉,建議公眾如果他們的日常通勤涉及南側或市中心的街道,請留出額外的時間,以應對交通流量增加。

柏克萊加大將在下周一開學,是九所分校中唯一採學期制。

