【灣區新聞】柏克萊加大新生陸續搬進宿舍 學校周圍交通受影響（視頻）

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週二開始，柏克萊加大新生陸續搬進學校宿舍，對學生和家長是個大日子，不過學校周圍交通也受到嚴重影響。

藍色的大推車，一輛輛出現在柏克萊大學校園南邊宿舍，星期二、星期三，還有星期五，是柏克萊加大新生搬進宿舍的指定日子，學生第一次離家，搬進宿舍的東西特別多，到校報到幾乎都是全家開車載著滿車的家具衣物，因為宿舍沒有廚房，還有學生自帶電鍋。

能夠被全美數一數二學府錄取，學生和家長都難掩興奮之情，對於未來四年的大學生涯有甚麼期待？

Clair說：「非常緊張，但我的家一個小時就可以到柏克萊，非常方便。」

Bella說：「我不是來自大城市，所以很興奮來到這裡，並利用這些機會認識人們。」

去年柏克萊校園及附近的治安亮起紅燈，家長甚至花錢請私人警衛，家長學生是否會擔心校園治安呢？

Victor說：「我們有事先跟她們講交代的事情，學校也有要他們了解環境種種，需要注意的事項。」

Juju說：「有一點擔心，很多人說要留意奧克蘭，我希望我不用去那裏，我想在校園應該很安全。」

今年柏克萊加大在總數約10,000名的新生中，5,899名新生搬入校園宿舍，接近六成。

學生搬進宿舍的時間是上午8點到下午5點，警方表示，預計南校區和市中心地區，在這幾天會出現交通延誤、改道和關閉，建議公眾如果他們的日常通勤涉及南側或市中心的街道，請留出額外的時間，以應對交通流量增加。

柏克萊加大將在下周一開學，是九所分校中唯一採學期制。

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