【國際新聞】歐盟公布中國電動車關稅最終方案 Tesla減逾半至9%

【有線新聞】

歐盟委員會公布中國進口電動車反補貼關稅最終方案,其中在華生產、進口歐洲的Tesla電動車,關稅減半至9%。

歐盟解釋他們獲得補貼較少,但重申中國電動車,仍廣泛受惠於補貼。中方指將採取一切必要措施,堅決捍衛中國企業正當權益。

歐盟委員會對相關方披露,向中國進口電動車徵收最終額外懲罰性關稅的決定草案,較上月提出的臨時關稅稅率,作出輕微調整。

上汽、吉利、比亞迪這三間受到調查的中國車廠新建議稅率,只是輕微下調0.4至到1.3個百分點。歐盟相信中國電動車生產受惠於廣泛補貼,建議對調查不合作的公司,徵收最高36.3%額外關稅,其他合作公司最高稅率21.3%。

曾要求歐盟作出覆核的Tesla,稅率下調至9%,較原來20.8%調低超過一半。歐盟解釋曾到Tesla在華廠房調查,相信他們較其他受查車廠獲得較少補貼,不排除這類採取合作態度的在華合資企業,可能會獲得較低稅率。

歐盟委員會還決定,不追溯徵收反補貼關稅,相關方面10天內可提供意見。

在北京、商務部指歐方此次公布的最終草案並未充分吸納中方意見,仍堅持錯誤做法,裁出高額稅率,還利用抽樣區別對待中國不同類型企業,中方對此堅決反對、高度關切,希望歐方切實與中方相向而行,加快探討妥善解決方案,用實際行動避免貿易摩擦升級。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。