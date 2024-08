【美國大選】民主黨全國代表大會保安嚴密 會場外有13名示威者被捕

【KTSF 張麗月報導】

這次民主黨全國代表大會保安十分嚴密,在會場外面就有大批示威者遊行,抗議以哈戰爭,有13人被捕,當局預計可能有更多示威,警方會採取更多策略來應對示威。

民主黨全國代表大會週一第一天在芝加哥的聯合中心舉行,由於會場外有數以千計示威群眾聲援巴勒斯坦人,要求加沙停戰,期間警察與示威者一度發生衝突,因為有幾十名激進活躍份子突然發難,衝破圍欄,但隨即被警察阻擋去路,單在週一就有13人被捕。

芝加哥警察警長Larry Snelling表示,這些拘捕的原因包括刑事闖入州政府所屬土地、抗拒警方、妨礙司法,以至嚴重毆打警察等。

他重申,芝加哥市不會容忍破壞和暴力事件發生,當局也準備好措施防範和應對。

Snelling說:「預料會有更多抗議、更多示威戰術,我們正面對挑戰,本市正面對挑戰。」

有鑑於此,芝加哥警方在會場附近一個公園加設保安圍欄,而這公園是示威群眾的終點站,此外,警方也在以色列領事館外面加強戒備。

