【美國大選】民主黨全國代表大會保安嚴密 會場外有13名示威者被捕

【KTSF 張麗月報導】

這次民主黨全國代表大會保安十分嚴密，在會場外面就有大批示威者遊行，抗議以哈戰爭，有13人被捕，當局預計可能有更多示威，警方會採取更多策略來應對示威。

民主黨全國代表大會週一第一天在芝加哥的聯合中心舉行，由於會場外有數以千計示威群眾聲援巴勒斯坦人，要求加沙停戰，期間警察與示威者一度發生衝突，因為有幾十名激進活躍份子突然發難，衝破圍欄，但隨即被警察阻擋去路，單在週一就有13人被捕。

芝加哥警察警長Larry Snelling表示，這些拘捕的原因包括刑事闖入州政府所屬土地、抗拒警方、妨礙司法，以至嚴重毆打警察等。

他重申，芝加哥市不會容忍破壞和暴力事件發生，當局也準備好措施防範和應對。

Snelling說：「預料會有更多抗議、更多示威戰術，我們正面對挑戰，本市正面對挑戰。」

有鑑於此，芝加哥警方在會場附近一個公園加設保安圍欄，而這公園是示威群眾的終點站，此外，警方也在以色列領事館外面加強戒備。

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